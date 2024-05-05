Более того, несмотря на то, что КНДР находится под строгими санкциями, в ее оружии находят западные компоненты, в частности из США и Европы.

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Сколько северокорейских ракет Россия выпустила по Украине

С января 2024 года, по словам украинских военных, Россия выпустила по Украине десятки северокорейских ракет. Они убили по меньшей мере 24 человека и ранили более 70.



Обломки ракеты из КНДР / фото Conflict Armament Research

Команда Conflict Armament Research проанализировала сотни компонентов этого оружия и сделала поразительное открытие.

Дело в том, что ракеты КНДР насыщены новейшими западными технологиями.

За последние несколько лет большая часть электронных деталей была сделана в США и Европе. Недавно, в марте 2023 года, в США был даже изготовлен компьютерный чип. Это означает, что Северная Корея незаконно закупила жизненно важные компоненты оружия, провезла их в страну, собрала ракету и тайно отправила ее в Россию, откуда ее потом перевезли на передовую и выпустили – и все это за считанные месяцы,

– пишет BBC.

То есть Северной Корее, которая находится под очень строгими санкциями, все равно удается получить все необходимое для производства оружия, причем с чрезвычайной скоростью.

Это изрядно шокировало западных экспертов оружия. Используя спутниковые снимки, они смогли заметить четыре российские грузовые корабли, курсирующие туда и обратно между Северной Кореей и российским военным портом, загруженными одновременно сотнями контейнеров.

Всего пока известно, что из КНДР в Россию было отправлено не менее 7 000 контейнеров, наполненных более чем миллионом снарядов и ракет "Град". Эти оценки британской компании Royal United Services Institute подкреплены разведданными из США, Великобритании и Южной Кореи, хотя Россия и Северная Корея отрицают торговлю.

Выпущенная 2 января ракета "Хвасонг-11", которую впервые разобрала украинский эксперт по оружию Кристина Кимачук, способна пролететь до 700 километров.

Доктор Джеффри Льюис, эксперт по северокорейскому оружию и нераспространению в Институте международных исследований Миддлбери, говорит, что она не намного хуже российских ракет и при этом очень дешевая.

Как Северная Корея обходит санкции

Команда Royal United Services Institute теперь пытается понять, как КНДР обходит санкции, учитывая, что компаниям запрещено продавать детали в Северную Корею.

Вероятно, дело в том, что многие компьютерные чипы, которые являются неотъемлемой частью современного оружия, также используются для питания наших телефонов, стиральных машин и автомобилей. Они продаются во всем мире в ошеломляющих количествах через дистрибьюторов. А это означает, что производители часто не имеют понятия, где в конечном итоге оказывается их продукция.

Джозеф Бирн, эксперт по Северной Корее из оборонного аналитического центра Royal United Services Institute, заметил, что северокорейцы, проживающие за рубежом, создают фиктивные компании в Гонконге или других странах Центральной Азии. Они покупают товары, используя преимущественно украденные деньги.

Затем они отправляют продукцию в Северную Корею, обычно, через ее границу с Китаем. Если фейковая компания будет обнаружена, на ее месте быстро появится другая.

Обратите внимание. И Россия, и Китай отказываются вводить новые санкции против Северной Кореи с 2017 года. Покупая оружие Пхеньяну, Москва сейчас нарушает те санкции, за которые она когда-то голосовала как член Совета Безопасности ООН. В начале 2024 года она фактически распустила группу ООН, которая отслеживала нарушения санкций, предположительно, чтобы избежать проверки.

Как Россия платит КНДР за оружие

Также в марте RUSI зафиксировало поставки больших объемов нефти из России в Северную Корею, а железнодорожные вагоны, наполненные, вероятно, рисом и мукой, пересекали сухопутную границу этих стран.

Аналитики также считают, что Россия могла бы поставлять Северу сырье для продолжения производства ракет или даже военной техники, такой как истребители, и, в крайнем случае, техническую помощь для совершенствования своего ядерного оружия.

Кроме того, КНДР впервые получает возможность испытать свои новейшие ракеты в условиях реальной войны. Имея эти ценные данные, она может сделать их лучше.

Доктор Джеффри Льюис прогнозирует, что в будущем Северная Корея станет крупным поставщиком ракет в страны блока Китай – Россия – Иран.

После нападения Ирана на Израиль в этом месяце США заявили, что они "крайне обеспокоены" тем, что Северная Корея может работать с Ираном над своими программами ядерного и баллистического оружия.