Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що начебто новітній комплекс С-400 нічим не відрізняється від С-300. Він зазначив, що комплекси майже ідентичні, єдина відмінність – це дальність перехоплення цілей і ракети.
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Російський комплекс С-400
Військовий експерт зауважив, що потужність комплексу С-400 залежить від ракет, у яких збільшений радіус дії. Сам комплекс погано протидіє балістичним ракетам.
Якщо комплексу невідома траєкторія польоту, яку іноді передає система дальнього радіолокаційного виявлення, то С-400 не встигає вирахувати точку зіткнення із балістичною ракетою. Сили оборони нещодавно зруйнували декілька таких радіолокаційних систем ворога,
– сказав він.
Роман Світан пояснив, що ракети комплексу С-400 не летить за ціллю, а рухається по траєкторії, яку визначає обчислювальний комплекс. Тому завдяки успішним діям ЗСУ вдається знешкоджувати військовий потенціал Росії.
Знищення С-400: що відомо
- Росія використовує ракетні комплекси С-400 як для протиповітряної оборони, так і для ракетних обстрілів України. Один такий комплекс українські сили знищили в Джанкої 17 квітня. Комплекс С-400 "Тріумф" є модернізацією радянського С-300 і був прийнятий на озброєння Росії у 2007 році. Однак, характеристики цих систем варто сприймати спокійно, оскільки їхня ефективність на практиці може бути сумнівною.
- Українська розвідка оприлюднила відео знищення російського ракетного комплексу С-400 "Тріумф", який був частиною системи ППО окупантів у Криму. Голова ГУР Кирило Буданов раніше зазначав, що ліквідація цієї системи "оголить" частину Криму, змушуючи Москву переміщати комплекси для відновлення оборони.
- Сили оборони зруйнували російський комплекс С-400 в тимчасово окупованому Криму, знищивши установку, ракети та особовий склад. Вибух стався в селі Оленівка на мисі Тарханкут.