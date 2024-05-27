Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что якобы новейший комплекс С-400 ничем не отличается от С-300. Он отметил, что комплексы почти идентичны, единственное отличие – это дальность перехвата целей и ракеты.

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Российский комплекс С-400

Военный эксперт отметил, что мощность комплекса С-400 зависит от ракет, у которых увеличен радиус действия. Сам комплекс плохо противодействует баллистическим ракетам.

Если комплексу неизвестна траектория полета, которую иногда передает система дальнего радиолокационного обнаружения, то С-400 не успевает вычислить точку столкновения с баллистической ракетой. Силы обороны недавно разрушили несколько таких радиолокационных систем врага,

– сказал он.

Роман Свитан объяснил, что ракеты комплекса С-400 не летит за целью, а движется по траектории, которую определяет вычислительный комплекс. Поэтому благодаря успешным действиям ВСУ удается обезвреживать военный потенциал России.

Уничтожение С-400: что известно