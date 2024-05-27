Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что якобы новейший комплекс С-400 ничем не отличается от С-300. Он отметил, что комплексы почти идентичны, единственное отличие – это дальность перехвата целей и ракеты.
Смотрите также Удар по лучшим ЗРК россиян в Донецкой области: Андрющенко рассказал о впечатляющих последствиях для фронта
Российский комплекс С-400
Военный эксперт отметил, что мощность комплекса С-400 зависит от ракет, у которых увеличен радиус действия. Сам комплекс плохо противодействует баллистическим ракетам.
Если комплексу неизвестна траектория полета, которую иногда передает система дальнего радиолокационного обнаружения, то С-400 не успевает вычислить точку столкновения с баллистической ракетой. Силы обороны недавно разрушили несколько таких радиолокационных систем врага,
– сказал он.
Роман Свитан объяснил, что ракеты комплекса С-400 не летит за целью, а движется по траектории, которую определяет вычислительный комплекс. Поэтому благодаря успешным действиям ВСУ удается обезвреживать военный потенциал России.
Уничтожение С-400: что известно
- Россия использует ракетные комплексы С-400 как для противовоздушной обороны, так и для ракетных обстрелов Украины. Один такой комплекс украинские силы уничтожили в Джанкое 17 апреля. Комплекс С-400 "Триумф" является модернизацией советского С-300 и был принят на вооружение России в 2007 году. Однако, характеристики этих систем стоит воспринимать спокойно, поскольку их эффективность на практике может быть сомнительной.
- Украинская разведка обнародовала видео уничтожения российского ракетного комплекса С-400 "Триумф", который был частью системы ПВО оккупантов в Крыму. Глава ГУР Кирилл Буданов ранее отмечал, что ликвидация этой системы "обнажит" часть Крыма, заставляя Москву перемещать комплексы для восстановления обороны.
- Силы обороны разрушили российский комплекс С-400 во временно оккупированном Крыму, уничтожив установку, ракеты и личный состав. Взрыв произошел в селе Оленевка на мысе Тарханкут.