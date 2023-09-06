Раніше голова ГУР Кирило Буданов наголошував, що ліквідація системи оголить частину Криму. Москві необхідно десь знімати комплекси для усунення наслідків атаки ЗСУ.

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Більше "дір" в обороні росіян

Речник ГУР Андрій Юсов переконує, що знищення С-400 "Тріумф" у Криму вже значно впливає на хід війни. Відповідний комплекс мав прикривати росіян на окупованому півострові. Наразі вони лишилися без захисту.

Ця система мала закривати і прикривати певні дії окупантів. Її нейтралізація – це успіх України, який дозволить реалізувати й подальші операції,

– заявив Юсов.

Росіяни найближчим часом не зможуть відновити резерви. Вони мають обмежену кількість систем зенітно-ракетних систем С-400.

ЗСУ продовжують тиск на росіян в Криму