Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Лукашенко не має чим воювати. Якщо він би міг, то вже давно вступив би у війну проти України.

Чому Білорусь у не надто вигідному становищі?

За словами Світана, фактично дві треті кордону Білорусі проходить з європейськими країнами. Якщо ж там ризикнуть перейти до агресивних дій, то надзвичайно швидко все закінчиться. Вмикається Україна, вмикаються європейські країни – і все швидко закінчиться.

Географічне розташування Білорусі не дає шансу режиму вижити упродовж кількох днів. У Путіна не вийшло захопити Київ за 3 дні. У Трампа не вийшло так з Іраном. А от з Білоруссю це цілком може вийти. Удари зупинять білоруську економіку, а режим швидко втече з країни. При цьому розуміємо, що білоруський народ є дружнім до нас,

– зазначив Світан.

Зверніть увагу! Самопроголошений президент Лукашенко на одній з нарад заявив, що Білорусь готується до війни. Його країна має бути спроможною протистояти будь-якій агресії.

Росія зараз занурена у війну проти України, тому вона не змогла б допомогти Лукашенко. Його військ достатньо для недовгої оборони Мінська. Та й Лукашенко має сам прекрасно це розуміти.

Білоруська армія на цей момент небоєздатна. А білоруська економіка повністю працює на Росію. Оці заяви Лукашенка. Ну, захотілося діду побрязкати старими заслугами,

– сказав Світан.

