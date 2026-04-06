Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил 24 Каналу, что Украина вполне осознает угрозу ударов с белорусской территории и будет отвечать.

Почему Лукашенко не спешит вступать в войну?

По словам эксперта, в краткосрочной перспективе Россия не способна масштабировать наступление, потому что ее армия находится в невыгодном положении. Темп продвижения солдат противника упал с 45 километров в сутки осенью 2024 года до 23 километров в месяц сейчас. Одновременно потери на каждый километр выросли с 16 до 135 – 160 человек.

Ранее Зеленский говорил, что Лукашенко заявлял ему об отсутствии контроля над российскими войсками. Это свидетельствует, что он поддается Кремлю, чтобы иметь его лояльность. Поэтому Путин свободно размещает там военные базы и использует территорию для стратегических целей.

У россиян нет преимущества для расширения конфликта, поэтому это неблагоприятный момент для вступления Беларуси. Кроме того, Трамп ослабляет санкции для Беларуси, что импонирует Лукашенко, поэтому нет причины рисковать. Стоит напомнить, что белорусская авиация уже сбивала российские дроны, которые летели над ее территорией,

– сказал Жмайло.

Тем не менее Россия готовится к глобальной войне, используя "белорусский балкон" как стратегический плацдарм.

Станет ли Беларусь точкой старта большой войны?

Между Россией и Беларусью обновляют дороги, развивают военные объекты и командные пункты вдоль границы с НАТО от Финляндии до Балтии.

Хотя 90% российских войск воюют в Украине, Россия готовится масштабировать бригады в дивизии и планирует столкновение с западным миром где-то в 2027 – 2029 годах. Но украинцы ломают эти планы.

Россия строит базы в Беларуси, чтобы реализовать свои стратегические планы по атакам на страны восточного фланга НАТО. На эти действия НАТО уже отвечает развертыванием дополнительных сил на восточном фланге, усиливая оборону стран Балтии, Польши и Скандинавии.

"Да, Россия теоретически может использовать белорусские площадки для ударов по Украине, и Лукашенко не среагирует. Но Украина будет отвечать, потому что ситуация изменилась, и Запад не сможет давить на нас как в 2022 году. Сейчас Украина не послушается, если не будет достойных бенефитов. Например, мы продолжаем бить по НПЗ, хотя Запад это не одобряет, потому что нам важно уничтожать источники питания российской армии, чтобы защитить нас самих. А удары из Беларуси в этом году я не думаю, что мы увидим", – объяснил Жмайло.

Обратите внимание! Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко сказал, что в Беларуси разработали закон, который позволяет нанести превентивный удар по соседним государствам, если они увидят потенциальную угрозу. Кроме того, Лукашенко инспектирует Вооруженные силы и готовит население к потенциальной войне.

