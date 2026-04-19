Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Артем Бронжуков, додавши, що з огляду на це російський диктатор може розглядати декілька варіантів подальших кроків, зокрема – відкрити другий фронт на території Європи.

Дивіться також Уже погрожують ударами по Європі: у Росії відреагували на збільшення постачань дронів Україні

Чим хоче скористатися Путін?

Путін, який пішов на авантюру, розпочавши напад на Україну, значно послабив свою історичну значущість для Росії. Сьогодні, зі слів політолога, він виглядає невдахою, який поліз на українські землі, плануючи здобути перемогу за 3 дні, але як наслідок отримав затяжну війну.

Потенційні кроки для відкриття другого фронту, наприклад, в одній з країн Балтії, чи наступ на держави НАТО, для очільника Кремля, на думку Бронжукова, нині виглядають сприятливим сценарієм. Адже США відмовляються від ролі "світового поліцейського". Вашингтон не готовий інвестувати у безпеку на європейському континенті.

Для Путіна це певна можливість. Уявімо ситуацію, коли він проводить гібридні дії в Естонії, створює в Нарві так звану народну республіку, не отримує на це жодної відповіді від НАТО, тоді він підтвердить тезу, що Альянс існує лише в юридичній площині, а реальної сили не має. Тоді Путін буде тим політиком, який заб'є останній цвях в НАТО,

– пояснив Бронжуков.

Зі слів політолога, для очільника Кремля це очевидно дуже привабливий сценарій. На тлі втрати впливу у такий спосіб він може спробувати перегорнути для себе умовну шахову партію, яка зараз складається не на його користь.

Сьогодні США і Європа перебувають у стадії перманентного конфлікту, не готові діяти зосереджено стосовно тих загроз, які існують. До того ж американці, розпочавши війну проти Ірану, дестабілізували світ, посіяли хаос. Ось цим нині намагається скористатися Путін. Росія не раз погрожувала європейським державам.

Кремль хоче долучити до війни Білорусь

Політолог дійшов висновку, що очільник Кремля намагається з першого дня затягнути у війну Білорусь. Однак Лукашенко щосили відмахується від цього, хоча сам є представником людожерського режиму. Проте він розуміє, що такий сценарій може обернутися для нього не просто закінченням його диктаторських повноважень, а й, зі слів Бронжукова, а й програється ситуація з Каддафі, коли був ліквідований.

Для Росії дуже важливо використати Білорусь, тому що це непоганий плацдарм для проведення бойових дій проти країн Балтії, Польщі. Це значно посилить можливості Путіна в логістичному контексті,

– озвучив Бронжуков.

Якщо Європа віднайде власну суб'єктність, переведе фокус своєї уваги з нескінченної кількості самітів та балачок до конкретних дій, тоді у Росії шансів, за переконанням політолога, буде небагато. Він пояснив, що якщо порівняти навіть економічні потенціали країн ЄС і Росії, то увесь Євросоюз – це орієнтовно 20 трильйонів євро щорічно, це друга економіка світу. Тому, на його думку, Кремль, навіть спираючись на своїх союзників, війну проти Європи не вивезе.

"Єдиний сприятливий сценарій для росіян, який може обернутися позитивним результатом, це якщо всі будуть висловлювати "глибокі занепокоєння", як це було у випадку з Україною, давати якусь зброю Естонії, але не будуть готові долучатись власними військами", – зазначив політолог.

Бронжуков продовжив, що росіяни нині готуються, створюють для себе вдалий плацдарм. Як тільки вони будуть впевнені, що адекватної та рішучої відповіді на їхні дії не буде, то почнуть проактивно відкривати другий фронт. Він прогнозує, що це може початися у вигляді гібридних атак дронами чи провокацій зі створення квазідержав.

Підсумовуючи, політолог наголосив, що Путін веде підготовку, зокрема є інформація про створення баз для запуску дронів на території Білорусі. Європейські країни належним чином на це не реагують, хоча могли б спільно з Україною створити безпековий простір (в контексті ППО). Їхня реакція, зі слів Бронжукова, стала черговим кроком, який дає зрозуміти Росії, що вона може рухатися далі.

Зауважте! Заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі, опозиціонер Павло Латушко впевнений, що Лукашенко дуже переймається тим, що дав згоду Путіну розмістити на білоруській території майданчики для запуску БпЛА. Диктатор боїться, що Україна може на це відповісти або ракетним ударом, або приходом ДРГ, які знищать ці російські установки.

Чи наважиться Путін напасти на Європу: прогнози експертів