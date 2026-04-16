Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що Росія вже щонайменше кілька років розбудовує військову інфраструктуру поблизу кордону з тою ж Фінляндією. Офіційно це роблять для посилення кордону. Але ж все це може бути використане у боях.
Як Росія розбудовує свою військову інфраструктуру?
За словами Жмайла, свого часу схожі речі відбувалися і напередодні повномасштабної війни проти України. Росія розбудовувала свою військову інфраструктуру, а одним з "кричущих" факторів було розгортання мережі польових шпиталів.
Зараз Росія розбудовує прикордонні дороги, прокладає нові маршрути для ефективної логістики на кордонах з іншими країнами. Також йде переформатування у військових округах, 80% особового складу яких зараз перебувають на війні в Україні. Так, місця базування бригад розширюють до дивізій.
Також тривають роботи щодо зв'язування московського військового округу з територією Білорусі. Є низка інфраструктурних об'єктів, з якими у них є проблеми через недофінансування. Однозначно, що вони готуються,
– розповів Жмайло.
Свого часу була різна інформація щодо того, коли Росія може напасти на країни Європи. Лунали дані як про 2029 рік, так і про 2027-ий. Зараз ніхто точно цього не скаже, але зрозуміло, що Кремль не відкидає таку можливість.
Зверніть увагу! Нещодавно російська Держдума у першому читанні підтримала законопроєкт, який дозволяє Кремлю відправляти війська до інших країн під приводом "захисту прав громадян Росії".
Що говорять в Європі про загрозу від Росії?
- Фінські ЗМІ повідомляють, що Росія розбудовує військову інфраструктуру поблизу кордону з країнами НАТО. Так, там розбудовують старий радянський гарнізон у Петрозаводську, який ще в 2000-х роках фактично пустував. Туди завезли військову техніку, а також планують збудувати нові казарми.
- Гарнізон розташований на Кольському півострові. Це приблизно за 100 кілометрів від кордону з Фінляндією. Тамтешня розвідка переконана, що поки триває війна в Україні, Росія не ризикне збільшити кількість військ на кордоні з Фінляндією.
- Ще в 2025 році прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія та Китай будуть готові до протистояння з НАТО вже в 2027 році.