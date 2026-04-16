Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що Росія вже щонайменше кілька років розбудовує військову інфраструктуру поблизу кордону з тою ж Фінляндією. Офіційно це роблять для посилення кордону. Але ж все це може бути використане у боях.

Як Росія розбудовує свою військову інфраструктуру?

За словами Жмайла, свого часу схожі речі відбувалися і напередодні повномасштабної війни проти України. Росія розбудовувала свою військову інфраструктуру, а одним з "кричущих" факторів було розгортання мережі польових шпиталів.

Зараз Росія розбудовує прикордонні дороги, прокладає нові маршрути для ефективної логістики на кордонах з іншими країнами. Також йде переформатування у військових округах, 80% особового складу яких зараз перебувають на війні в Україні. Так, місця базування бригад розширюють до дивізій.

Також тривають роботи щодо зв'язування московського військового округу з територією Білорусі. Є низка інфраструктурних об'єктів, з якими у них є проблеми через недофінансування. Однозначно, що вони готуються,

– розповів Жмайло.

Свого часу була різна інформація щодо того, коли Росія може напасти на країни Європи. Лунали дані як про 2029 рік, так і про 2027-ий. Зараз ніхто точно цього не скаже, але зрозуміло, що Кремль не відкидає таку можливість.

Зверніть увагу! Нещодавно російська Держдума у першому читанні підтримала законопроєкт, який дозволяє Кремлю відправляти війська до інших країн під приводом "захисту прав громадян Росії".

Що говорять в Європі про загрозу від Росії?