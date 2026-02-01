Територію, що була заросла травою та чагарниками, розчистили, туди завезли військову техніку. Там планують будівництво нових казарм, що дозволить суттєво збільшити чисельність військ біля кордонів з Альянсом, передає фінський мовник Yle.

Навіщо Росія відновлює закинутий гарнізон біля кордонів з Фінляндією?

Більшість російських військ у Республіці Карелія зосереджена саме в Петрозаводську. Там розташовані: велика авіабаза, склад військової техніки, штаб радіотехнічного полку з приблизно десятьма радіолокаційними станціями.

Зараз у Карелії перебуває близько 2 500 – 3 000 військових, більшість з яких належать до Повітряно-космічних сил Росії.

На авіабазі Бесовець дислокуються близько 80 винищувачів, зокрема сучасні Су-35С та старі Су-27. У регіоні також зберігаються тисячі одиниць бронетехніки, вантажівок і артилерії, переважно радянського зразка. Поки що в Карелії немає повноцінних бойових частин, однак зростання активності в петрозаводському гарнізоні минулої зими свідчить про зміну ситуації.

Військовий експерт Марко Еклунд вважає, що модернізований гарнізон призначений для нового 44-го армійського корпусу, який Росія сформувала у 2024 році. Це означає збільшення чисельності сухопутних військ приблизно на 15 000 солдатів. Частина цих військових уже прибула до Петрозаводська, однак їм бракує житла та навчальної інфраструктури.

Район Рибка, де розташований гарнізон, ще влітку 2024 року був напівзруйнованою, зарослою територією з окопами, які використовувалися для тренувань.

За останній рік там: вирубали значні ділянки лісу, з'явилася військова техніка, кількість вантажівок зросла до понад 50 одиниць. Еклунд припускає, що ця техніка належить автомобільній роті, яка займається логістикою армійського корпусу, або ж може бути основою ремонтного чи навіть залізничного підрозділу.

За його словами, придатних до використання старих гарнізонів у Карелії залишилося дуже мало, тому Росія змушена будувати нові об'єкти. Гарнізон у Рибці явно замалий для армійського корпусу, і в регіоні очікуються масштабні будівельні проєкти. Через збільшення чисельності військ у районі Петрозаводська планують звести кілька нових казармених комплексів.

Як відновлювали гарнізон у Петрозаводську / Фото Yle

Наразі більшість уже сформованих підрозділів 44-го армійського корпусу бере участь у бойових діях проти України. За даними російських ЗМІ, вони перебувають у Харківській області.

Північніше, у Кандалакші, розгортання нових військ відбувається ще активніше. Ще в червні минулого року Yle повідомляло про будівництво військового містечка в Лупче-Савіно для нової артилерійської та інженерної бригад.

Супутникові знімки показують значний прогрес будівництва з травня 2025 року. За планами влади Мурманської області, там зведуть близько десяти нових будівель. Загальна чисельність двох бригад оцінюється приблизно у 2 000 військових.

Гарнізон розташований на Кольському півострові, трохи більш ніж за 100 кілометрів від фінського кордону, що робить його стратегічно важливим.

Фінська розвідка тим часом зазначає: поки триває війна в Україні, Росія не може дозволити собі утримувати достатню кількість боєздатних військ для повноцінного прикриття кордону з Фінляндією.

