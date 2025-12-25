Тим часом у Кремлі часу дарма не втрачають. Росія активно проводить диверсії, порушує повітряний простір НАТО безпілотниками, глушить GPS-сигнали та здійснює кібератаки. Про це інформує 24 Канал із посиланням на матеріал CNN.

Чи готовий Захід до війни проти Росії?

За оцінками провідних оборонних експертів, розвідників і військових, зібраних на закритій конференції в Лондоні під егідою Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), Москва системно готується до прямого зіткнення з Європою. Терміни стискаються і вже не йдеться про десятиліття, а про лічені роки.

Деякі прогнози вказують, що Кремль може вдатися до агресії проти НАТО не пізніше 2029 року, а країни Балтії ризикують зіткнутися з нападом ще раніше – у 202 – 2028 роках.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте неодноразово попереджав про таку можливість, підкреслюючи, що цинічні заяви Путіна лише підтверджують наміри Росії.

Цікаво! Рютте також наголошував, що Москва активно поглиблює військово-технічну співпрацю з Іраном, Китаєм та Північною Кореєю, аби дестабілізувати європейський континент і підготуватися до тривалого протистояння із Заходом.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Москва вже перейшла до "нульової фази" підготовки до потенційного конфлікту з Альянсом, посилюючи приховані операції.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у вересні 2025 року заявив, що Росія переводить економіку на військові рейки, нарощуючи виробництво зброї та мобілізацію, аби до 2030 року бути готовою до війни з НАТО.

Тим часом Захід реагує надто повільно. Плани НАТО не повною мірою відповідають сучасним загрозам, а їхнє виконання залишає бажати кращого.

Наприклад, Великобританія, за оцінками експертів RUSI, зможе досягти повної бойової готовності лише через 10 років, тоді як реальний "вікно" для підготовки – лише 3 – 5 років.

Видання зазначає, що десятиліттями Європа жила в відносному мирі, скорочуючи армії на користь соціальних програм. Але цей етап завершився, тому тепер громадянам континенту доводиться готуватися до найгіршого.

Швеція та Фінляндія вже розіслали населенню посібники з виживання в умовах війни, а Франція відкрито говорить про можливі втрати серед військових.

Ми бачимо дрони поблизу аеропортів… і це лише питання часу, коли один із цих безпілотників призведе до катастрофи пасажирського авіалайнера,

– зазначив один з експертів на конференції RUSI.

Рютте закликав підвищити витрати на оборону до 5% ВВП, аби уникнути ситуації, коли Росія перевершить Альянс у силі.

У CNN резюмують, що Європа мусить перейти до "військового мислення", адже тінь російської загрози стає дедалі темнішою, змушуючи всіх – від урядів до громадян – визнати, що ризик великої війни знову став реальним.

