Тем временем в Кремле времени зря не теряют. Россия активно проводит диверсии, нарушает воздушное пространство НАТО беспилотниками, глушит GPS-сигналы и осуществляет кибератаки. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал CNN.

Готов ли Запад к войне против России?

По оценкам ведущих оборонных экспертов, разведчиков и военных, собранных на закрытой конференции в Лондоне под эгидой Королевского института объединенных служб (RUSI), Москва системно готовится к прямому столкновению с Европой. Сроки сжимаются и уже речь не идет о десятилетиях, а о считанных годах.

Некоторые прогнозы указывают, что Кремль может прибегнуть к агрессии против НАТО не позднее 2029 года, а страны Балтии рискуют столкнуться с нападением еще раньше – в 202 – 2028 годах.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неоднократно предупреждал о такой возможности, подчеркивая, что циничные заявления Путина лишь подтверждают намерения России.

Интересно! Рютте также отмечал, что Москва активно углубляет военно-техническое сотрудничество с Ираном, Китаем и Северной Кореей, чтобы дестабилизировать европейский континент и подготовиться к длительному противостоянию с Западом.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Москва уже перешла к "нулевой фазе" подготовки к потенциальному конфликту с Альянсом, усиливая скрытые операции.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в сентябре 2025 года заявил, что Россия переводит экономику на военные рельсы, наращивая производство оружия и мобилизацию, чтобы к 2030 году быть готовой к войне с НАТО.

Между тем Запад реагирует слишком медленно. Планы НАТО не в полной мере соответствуют современным угрозам, а их выполнение оставляет желать лучшего.

Например, Великобритания, по оценкам экспертов RUSI, сможет достичь полной боевой готовности лишь через 10 лет, тогда как реальное "окно" для подготовки – лишь 3 – 5 лет.

Издание отмечает, что десятилетиями Европа жила в относительном мире, сокращая армии в пользу социальных программ. Но этот этап завершился, поэтому теперь гражданам континента приходится готовиться к худшему.

Швеция и Финляндия уже разослали населению пособия по выживанию в условиях войны, а Франция открыто говорит о возможных потерях среди военных.

Мы видим дроны вблизи аэропортов... и это лишь вопрос времени, когда один из этих беспилотников приведет к катастрофе пассажирского авиалайнера,

– отметил один из экспертов на конференции RUSI.

Рютте призвал повысить расходы на оборону до 5% ВВП, чтобы избежать ситуации, когда Россия превзойдет Альянс в силе.

В CNN резюмируют, что Европа должна перейти к "военному мышлению", ведь тень российской угрозы становится все темнее, заставляя всех – от правительств до граждан – признать, что риск большой войны снова стал реальным.

Российская агрессия в Европе: последние новости