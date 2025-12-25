Тем временем в Кремле времени зря не теряют. Россия активно проводит диверсии, нарушает воздушное пространство НАТО беспилотниками, глушит GPS-сигналы и осуществляет кибератаки. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал CNN.
Готов ли Запад к войне против России?
По оценкам ведущих оборонных экспертов, разведчиков и военных, собранных на закрытой конференции в Лондоне под эгидой Королевского института объединенных служб (RUSI), Москва системно готовится к прямому столкновению с Европой. Сроки сжимаются и уже речь не идет о десятилетиях, а о считанных годах.
Некоторые прогнозы указывают, что Кремль может прибегнуть к агрессии против НАТО не позднее 2029 года, а страны Балтии рискуют столкнуться с нападением еще раньше – в 202 – 2028 годах.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неоднократно предупреждал о такой возможности, подчеркивая, что циничные заявления Путина лишь подтверждают намерения России.
Интересно! Рютте также отмечал, что Москва активно углубляет военно-техническое сотрудничество с Ираном, Китаем и Северной Кореей, чтобы дестабилизировать европейский континент и подготовиться к длительному противостоянию с Западом.
Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Москва уже перешла к "нулевой фазе" подготовки к потенциальному конфликту с Альянсом, усиливая скрытые операции.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в сентябре 2025 года заявил, что Россия переводит экономику на военные рельсы, наращивая производство оружия и мобилизацию, чтобы к 2030 году быть готовой к войне с НАТО.
Между тем Запад реагирует слишком медленно. Планы НАТО не в полной мере соответствуют современным угрозам, а их выполнение оставляет желать лучшего.
Например, Великобритания, по оценкам экспертов RUSI, сможет достичь полной боевой готовности лишь через 10 лет, тогда как реальное "окно" для подготовки – лишь 3 – 5 лет.
Издание отмечает, что десятилетиями Европа жила в относительном мире, сокращая армии в пользу социальных программ. Но этот этап завершился, поэтому теперь гражданам континента приходится готовиться к худшему.
Швеция и Финляндия уже разослали населению пособия по выживанию в условиях войны, а Франция открыто говорит о возможных потерях среди военных.
Мы видим дроны вблизи аэропортов... и это лишь вопрос времени, когда один из этих беспилотников приведет к катастрофе пассажирского авиалайнера,
– отметил один из экспертов на конференции RUSI.
Рютте призвал повысить расходы на оборону до 5% ВВП, чтобы избежать ситуации, когда Россия превзойдет Альянс в силе.
В CNN резюмируют, что Европа должна перейти к "военному мышлению", ведь тень российской угрозы становится все темнее, заставляя всех – от правительств до граждан – признать, что риск большой войны снова стал реальным.
Российская агрессия в Европе: последние новости
На Рождество российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-33 выполнили патрульный полет над акваторией Норвежского моря.
Тем временем польские ВВС перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем, а также зафиксировали несанкционированное проникновение неидентифицированных объектов с территории Беларуси.
Кроме того, недавно трое российских пограничников пересекли эстонскую границу и находились на территории Эстонии в течение примерно 20 минут.