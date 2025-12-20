Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все "откровенно антиукраинские" положения исчезли из последней версии измененного 20-пунктного плана, однако он еще далек от завершения, передает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

Смотрите также Несколько вызовов: военный обозреватель назвал критические проблемы российской армии

Что препятствует заключению мирного соглашения между Россией и Украиной?

Территории

Россия требует, чтобы Украина вывела войска с территорий Донецкой области. Киев заявляет, что не имеет ни морального, ни юридического права отдавать их, однако США давят на Украину, чтобы та выполнила требование России ради быстрого завершения войны.

Территориальный тупик демонстрирует, как Россия использует переговоры для продвижения собственных целей, настаивая на дипломатических уступках по земле под угрозой применения военной силы. Президент России Владимир Путин уже несколько раз заявлял, что Россия любой ценой достигнет освобождения своих исторических земель, в частности военными средствами.

Опрос на этой неделе показал, что три четверти украинцев выступают против любого плана, который предусматривает отвод войск с Донбасса или ограничения для украинской армии без четких гарантий безопасности.

Если Зеленский согласится на уступки, противоречащие Конституции Украины, он может столкнуться с последствиями – от обвинений в государственной измене до социальных беспорядков, отметил украинский политолог Алексей Гарань. "Если кто-то это подпишет или пойдет на унизительные уступки, это повлечет протесты в Украине. Это дестабилизирует Украину. Это приведет к столкновениям. Путин этим воспользуется", – сказал он.

НАТО

Россия требует, чтобы Украина в Конституции закрепила собственную внеблоковость. Кроме того, оккупанты хотят, чтобы члены НАТО согласились включить в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в будущем.

Хотя Киев признает, что США не видят Украину членом военного альянса в ближайшей перспективе, Зеленский выступил против требований отказаться от закрепленного в Конституции стремления вступления в НАТО. Он назвал эту идею ограничением права Украины самостоятельно определять свое будущее.

Для внесения изменений в Конституцию по этому и другим вопросам Верховная Рада должна проголосовать большинством в две трети голосов. "Никто не имеет такого количества, и никто никогда его не будет иметь. В некоторых случаях также нужен референдум", – сказал Гарань.

Численность армии

Первоначальная версия мирного плана США предусматривала ограничение численности Вооруженных сил Украины до 600 тысяч человек. По словам Зеленского, эту цифру изменили на 800 тысяч, чтобы она соответствовала нынешнему размеру украинской армии. Валерий Чалый, который занимал должность посла Украины в США в годы после первой агрессии России в 2014 году, отметил, что вопрос количества войск касается не столько военных деталей, сколько ограничений в принятии решений Украиной.

Культура

Еще одним острым вопросом в переговорах является настаивание России на возвращении русскоязычных медиа и образования в Украине после войны. Защита прав русскоязычных была одним из поводов для аннексии Крыма и скрытого введения Россией парамилитарных формирований в части Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Цель Кремля – дестабилизировать страну и восстановить инструменты российского влияния на нее через медиа.

Атомная электростанция

Вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией – еще одно препятствие в переговорах. Киев считает несправедливым предложение США по распределению контроля над крупнейшей атомной электростанцией Европы с россиянами. Зеленский заявил, что план обходит ключевые детали – как демилитаризовать станцию, профинансировать ее ремонт, обеспечить водо- и энергоснабжение, а также сделать территорию пригодной для жизни работников после российской оккупации.

Что известно о последних дискуссиях вокруг мирного плана?