Аналитики Института изучения войны полностью согласны с утверждением генсека НАТО Марка Рютте. Тот 5 ноября заявил, что термин "гибридная война" неточно описывает поведение России в отношении Альянса, передает 24 Канал.

Смотрите также НАТО предлагает Бельгии помощь после нескольких случаев с появлением неизвестных дронов

Что известно о выходе России на новый уровень эскалации в Европе?

Рютте призвал не использовать слово "гибридная" для описания недавних российских вторжений в воздушное пространство НАТО.

6 ноября он добавил, что Россия наращивает сотрудничество с Ираном, Китаем и Северной Кореей с целью дестабилизации Европы и подготовки к длительному противостоянию.

Заявления генсека НАТО согласуются с оценкой ISW, который считает, что нарушение Россией воздушного пространства и ее нетипичная активность против стран Альянса является частью усиленной "нулевой фазы" – кампании, направленной на ослабление Европы, раскол единства НАТО и подготовку психологической, информационной и политической почвы для возможной войны России против Альянса.

Справка: Термин "нулевая фаза" – понятие, которое используется в военной аналитике. Это этап подготовки к войне, когда государство еще не начало открытых боевых действий, но уже активно работает над созданием условий для них. Цель этой "нулевой фазы" – дестабилизировать противника еще до начала войны, ослабить его готовность к сопротивлению и создать благоприятные условия для будущих военных действий. Нулевая фаза – это стратегический этап, который может охватывать много гибридных атак.

Что известно об инцидентах с дронами над странами Европы?