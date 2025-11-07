Аналітики Інституту вивчення війни повністю згодні із твердженням генсека НАТО Марка Рютте. Той 5 листопада заявив, що термін "гібридна війна" неточно описує поведінку Росії щодо Альянсу, передає 24 Канал.
Дивіться також НАТО пропонує Бельгії допомогу після кількох випадків з появою невідомих дронів
Що відомо про вихід Росії на новий рівень ескалації у Європі?
Рютте закликав не використовувати слово "гібридна" для опису нещодавніх російських вторгнень у повітряний простір НАТО.
6 листопада він додав, що Росія нарощує співпрацю з Іраном, Китаєм і Північною Кореєю з метою дестабілізації Європи й підготовки до довготривалого протистояння.
Заяви генсека НАТО узгоджуються з оцінкою ISW, який вважає, що порушення Росією повітряного простору та її нетипова активність проти країн Альянсу є частиною посиленої "нульової фази" – кампанії, спрямованої на послаблення Європи, розкол єдності НАТО та підготовку психологічного, інформаційного й політичного ґрунту для можливої війни Росії проти Альянсу.
Довідка: Термін "нульова фаза" – поняття, яке використовується у військовій аналітиці. Це етап підготовки до війни, коли держава ще не розпочала відкритих бойових дій, але вже активно працює над створенням умов для них. Мета цієї "нульової фази" – дестабілізувати противника ще до початку війни, послабити його готовність до опору та створити сприятливі умови для майбутніх воєнних дій. Нульова фаза – це стратегічний етап, який може охоплювати багато гібридних атак.
Що відомо про інциденти з дронами над країнами Європи?
- 10 вересня під час масованого удару по Україні російські безпілотники вперше цілеспрямовано атакували Польщу. Країнам НАТО довелося збивати ворожі дрони. Після цього інциденту у небі над країнами Альянсу періодично почали з'являтися невідомі БпЛА.
- Нещодавно безпілотники помітили над військовими базами Бельгії. Зокрема, над авіабазою Кляйне-Брогель. Там присутні американські військові та розташовані винищувачі F-16.
- Бельгійські сили залучили поліцейський вертоліт і кілька автомобілів, однак БпЛА було втрачено.
- ЗМІ вважають, що країни НАТО не готові до боротьби з ворожими безпілотниками.