Аналітики Інституту вивчення війни повністю згодні із твердженням генсека НАТО Марка Рютте. Той 5 листопада заявив, що термін "гібридна війна" неточно описує поведінку Росії щодо Альянсу, передає 24 Канал.

Що відомо про вихід Росії на новий рівень ескалації у Європі?

Рютте закликав не використовувати слово "гібридна" для опису нещодавніх російських вторгнень у повітряний простір НАТО.

6 листопада він додав, що Росія нарощує співпрацю з Іраном, Китаєм і Північною Кореєю з метою дестабілізації Європи й підготовки до довготривалого протистояння.

Заяви генсека НАТО узгоджуються з оцінкою ISW, який вважає, що порушення Росією повітряного простору та її нетипова активність проти країн Альянсу є частиною посиленої "нульової фази" – кампанії, спрямованої на послаблення Європи, розкол єдності НАТО та підготовку психологічного, інформаційного й політичного ґрунту для можливої війни Росії проти Альянсу.

Довідка: Термін "нульова фаза" – поняття, яке використовується у військовій аналітиці. Це етап підготовки до війни, коли держава ще не розпочала відкритих бойових дій, але вже активно працює над створенням умов для них. Мета цієї "нульової фази" – дестабілізувати противника ще до початку війни, послабити його готовність до опору та створити сприятливі умови для майбутніх воєнних дій. Нульова фаза – це стратегічний етап, який може охоплювати багато гібридних атак.

Що відомо про інциденти з дронами над країнами Європи?