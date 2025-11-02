Ворожі дрони намагаються з'ясувати, де перебувають F-16 та зберігаються боєприпаси. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен в ефірі телеканалу RTBF, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

Що роблять невідомі дрони над військовими базами у Бельгії?

За словами Франкена, безпілотники прилітають аби здобути й іншу важливу стратегічну інформацію.

Так, вже почалося розслідування появи дронів над авіабазою Кляйне-Брогель 1 листопада 2025 року.

Ця база має ключове значення для оборони Бельгії. Там присутні американські військові, розташовані винищувачі F-16 із можливістю нести ядерну зброю, а також у майбутньому базуватимуться F-35.

Франкен утримався від прямих звинувачень Москви у причетності до останніх інцидентів у Бельгії, але натякнув, що підозрюваних не так багато.

Чи це росіяни? Я не можу цього стверджувати, але мотиви зрозумілі, як і способи дій,

– сказав міністр.

Він додав, що наступного тижня представить план на 50 мільйонів євро щодо розгортання національної системи протидії дронам.

Нагадаємо, що раніше у Бельгії невідомі БпЛА помічали над базою Марш-ан-Фаменн, де розташована головна казарма Сухопутних військ, а також над військовою базою Ельзенборн, неподалік кордону з Німеччиною. Тоді зафіксували близько 15 дронів.

Що відомо про появу дронів у країнах Європи?