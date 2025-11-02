Ворожі дрони намагаються з'ясувати, де перебувають F-16 та зберігаються боєприпаси. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен в ефірі телеканалу RTBF, передає 24 Канал із посиланням на Politico.
Що роблять невідомі дрони над військовими базами у Бельгії?
За словами Франкена, безпілотники прилітають аби здобути й іншу важливу стратегічну інформацію.
Так, вже почалося розслідування появи дронів над авіабазою Кляйне-Брогель 1 листопада 2025 року.
Ця база має ключове значення для оборони Бельгії. Там присутні американські військові, розташовані винищувачі F-16 із можливістю нести ядерну зброю, а також у майбутньому базуватимуться F-35.
Франкен утримався від прямих звинувачень Москви у причетності до останніх інцидентів у Бельгії, але натякнув, що підозрюваних не так багато.
Чи це росіяни? Я не можу цього стверджувати, але мотиви зрозумілі, як і способи дій,
– сказав міністр.
Він додав, що наступного тижня представить план на 50 мільйонів євро щодо розгортання національної системи протидії дронам.
Нагадаємо, що раніше у Бельгії невідомі БпЛА помічали над базою Марш-ан-Фаменн, де розташована головна казарма Сухопутних військ, а також над військовою базою Ельзенборн, неподалік кордону з Німеччиною. Тоді зафіксували близько 15 дронів.
Що відомо про появу дронів у країнах Європи?
- 10 вересня стався безпрецедентний інцидент. Під час масованої атаки на Україну російські дрони залетіли до Польщі. Кілька десятків безпілотників прямували на країну НАТО.
- Після тої події у небі над багатьма країнами Альянсу почали з'являтися невідомі безпілотники. Найчастіше – біля аеропортів або військових об'єктів.
- Володимир Зеленський розповів, що окупанти використовують танкери для запуску дронів по європейських країнах. Він закликав закрити для росіян Балтійське та інші моря.