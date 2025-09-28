Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Дрони над Данією: чому Росія безкарно атакує Європу, а Польща хоче збивати російські літаки без дозволу НАТО

Що президент України сказав про російські обстріли країн Європи?

Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення тиску на Росію. Зокрема, він згадав про 19-й пакет санкцій.

Зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують саме танкери для запуску дронів проти європейських країн та управління ними,

– заявив президент.

Він підкреслив, що цей факт – чергове свідчення, що Балтійське та інші моря бути закритими для російських танкерів, щонайменше для тіньового флоту.

За словами Зеленського, він обговорив з Дональдом Трампом способи змінити російську позицію та завершити війну.

Росія безкарно атакує Європу: що відомо?