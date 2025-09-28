Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Дроны над Данией: почему Россия безнаказанно атакует Европу, а Польша хочет сбивать российские самолеты без разрешения НАТО

Что президент Украины сказал о российских обстрелах стран Европы?

Владимир Зеленский отметил важность усиления давления на Россию. В частности, он вспомнил о 19-й пакет санкций.

Сейчас есть информация от разведки, что россияне используют именно танкеры для запуска дронов против европейских стран и управления ими,

– заявил президент.

Он подчеркнул, что этот факт – очередное свидетельство, что Балтийское и другие моря должны быть закрытыми для российских танкеров, по меньшей мере для теневого флота.

По словам Зеленского, он обсудил с Дональдом Трампом способы изменить российскую позицию и завершить войну.

Россия безнаказанно атакует Европу: что известно?