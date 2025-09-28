Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что президент Украины сказал о российских обстрелах стран Европы?
Владимир Зеленский отметил важность усиления давления на Россию. В частности, он вспомнил о 19-й пакет санкций.
Сейчас есть информация от разведки, что россияне используют именно танкеры для запуска дронов против европейских стран и управления ими,
– заявил президент.
Он подчеркнул, что этот факт – очередное свидетельство, что Балтийское и другие моря должны быть закрытыми для российских танкеров, по меньшей мере для теневого флота.
По словам Зеленского, он обсудил с Дональдом Трампом способы изменить российскую позицию и завершить войну.
Россия безнаказанно атакует Европу: что известно?
Напомним, что в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши во время очередного обстрела Украины. Премьер-министр Дональд Туск заявил о по меньшей мере 19 беспилотниках Москвы.
Трижды за неделю в воздушном пространстве Дании заметили неизвестные дроны. Страна останавливала рейсы в аэропорту Ольборга.
Кроме этого, три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии 19 сентября. Самолеты пробыли там 12 минут.