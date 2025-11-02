Вражеские дроны пытаются выяснить, где находятся F-16 и хранятся боеприпасы. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в эфире телеканала RTBF, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Что делают неизвестные дроны над военными базами в Бельгии?
По словам Франкена, беспилотники прилетают чтобы получить и другую важную стратегическую информацию.
Так, расследование появления дронов над авиабазой Кляйне-Брогель 1 ноября 2025 года уже началось.
Эта база имеет ключевое значение для обороны Бельгии. Там присутствуют американские военные, расположены истребители F-16 с возможностью нести ядерное оружие, а также в будущем будут базироваться F-35.
Франкен воздержался от прямых обвинений Москвы в причастности к последним инцидентам в Бельгии, но намекнул, что подозреваемых не так много.
Россияне ли это? Я не могу этого утверждать, но мотивы понятны, как и способы действий,
– сказал министр.
Он добавил, что на следующей неделе представит план на 50 миллионов евро по развертыванию национальной системы противодействия дронам.
Напомним, что ранее в Бельгии неизвестные БПЛА замечали над базой Марш-ан-Фаменн, где расположена главная казарма Сухопутных войск, а также над военной базой Эльзенборн, недалеко от границы с Германией. Тогда зафиксировали около 15 дронов.
Что известно о появлении дронов в странах Европы?
- 10 сентября произошел беспрецедентный инцидент. Во время массированной атаки на Украину российские дроны залетели в Польшу. Несколько десятков беспилотников направлялись на страну НАТО.
- После того события в небе над многими странами Альянса начали появляться неизвестные беспилотники. Чаще всего – возле аэропортов или военных объектов.
- Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты используют танкеры для запуска дронов по европейским странам. Он призвал закрыть для россиян Балтийское и другие моря.