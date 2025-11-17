Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, какие преимущества французских самолетов Rafale. Ранее Владимир Зеленский анонсировал, что Украина планирует сформировать авиационный флот, состоящий из 250 современных самолетов. Речь идет, в частности, о F-16, Gripen и Rafale.

Какой главный плюс Rafale?

Нарожный объяснил, что Rafale – почти целиком локализованный самолет, который полностью производится во Франции. С технологической точки зрения он значительно отличается от самолета Gripen, на котором стоит американский двигатель, и от F-16. У Rafale есть два двигателя и у него больший радиус действия.

Проблема F-16 в том, что у него относительно небольшой радиус действия и по концепции его использования в странах НАТО, в воздухе постоянно находится самолет-дозаправщик, который дозаправляет F-16,

– подчеркнул он.

Такие самолеты, по словам военного эксперта, союзники нам не передавали, поэтому у нас немного другая концепция. Есть так называемые аэродромы подскока. Они расположены посередине между базовым аэродромом и линией фронта, и на нем может приземлиться F-16, заправиться и лететь дальше, чтобы выполнять свои боевые задачи, патрулировать и тому подобное.

Плюс одного двигателя в F-16 – это маленький, незаметный самолет, который оставляет относительно небольшой тепловой след, и он не такой громкий. В то же время, как заметил он, если в этот самолет попадет, например, птица или обломок от взрыва крылатой ракеты, тогда его единственный двигатель отказывает и F-16 падает.

"В самолетах с двумя двигателями, такими как Rafale, если один двигатель отказал, то самолет может абсолютно реально вернуться на базу. Поэтому он более надежный", – подчеркнул основатель БО "Реактивная почта".

Имеет ли Rafale реальный боевой опыт?

Для него, в соответствии с концепцией НАТО, подходят все ракеты, совместимые и для F-16. Но даже если есть несовместимое вооружение сугубо французского производства, с этим, по его мнению, проблем быть не может.

Обратите внимание! На сегодня очередь на производство Rafale растянута примерно на 9 лет. Например, Хорватия в 2021 году заказала 12 подержанных Rafale за 1,15 миллиарда евро и получала их с октября 2023-го до апреля 2025 года. Известно, что один новый самолет Rafale в версии F4 стоит примерно 225 миллионов евро.

Самолет – это не просто платформа, которая взлетела из точки "А" в точку "Б", долетела, сбросила бомбу или запустила ракету и вернулась. Это – совместимость радаров, система распознавания "свой – чужой", чтобы наши системы ЗРК не сбивали собственные самолеты. Интеграция таких систем может длиться от одного месяца до пяти.

Однако это современный самолет. Он себя очень хорошо зарекомендовал, который имеет большой опыт использования по сравнению, например, с Gripen, практически не имеющего боевого опыта. На нем осуществлялись только патрулирование, но боевых вылетов не было,

– отметил Павел Нарожный.

Военный эксперт добавил, что Rafale имеет реальный боевой опыт, его проблемы и преимущества понятны тем странам, которые его эксплуатируют. Поэтому это очень хороший выбор и хорошая поддержка наших союзников, их экономики. Ведь они дают нам деньги и хотят получить что-то взамен. И они получают рабочие места и средства за эти самолеты.

