Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, возможно ли вообще возникновение такого альянса в Европейском Союзе. Он объяснил, какие мотивы руководят действиями Виктора Орбана, Роберта Фицо и Андрея Бабиша.
Имеют ли общие интересы Орбан, Фицо и Бабиш?
Фесенко отметил, что на сегодня очень трудно говорить не только о возможности альянса Орбана, Фицо и Бабиша, а даже о союзе Орбана и Фицо.
На первый взгляд, премьеров Венгрии и Словакии якобы многое объединяет, и они в основном имеют одинаковые позиции. В то же время в очень многих случаях Фицо действует гибче и конструктивнее, чем Орбан. И когда это нужно, он договаривается,
– объяснил политолог.
Это связано, по его мнению, с тем, что у Фицо не такие прочные позиции в Евросоюзе, как у Орбана. Хотя позиция премьера Венгрии предполагает потенциальные риски.
Среди трех лидеров антиукраинскую позицию имеет только Орбан. Он видит, что легче всего давить на Украину из-за наших европейских стремлений и из-за войны, которая продолжается. К тому же антиукраинская позиция Орбана это еще и грязная избирательная технология, которую он пытается реализовывать,
– отметил он.
Другая ситуация с Андреем Бабишем, который, вероятно, возглавит правительство Чехии, что будет коалиционным и наверняка не антиукраинским. Также Бабиш, как и Фицо, не имеет агрессивной антиевропейской позиции, как у Орбана.
В частности, он имеет давний конфликт с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и с различными институтами ЕС, потому что Венгрия давно и последовательно нарушает многие стандарты и принципы Европейского Союза,
– подчеркнул Фесенко.
В то же время Бабиш не хочет конфликтовать с Евросоюзом, потому что это ему не выгодно. Он имеет эгоистическую экономическую позицию уменьшить помощь Украине. Однако президент Чехии Петр Павел, который имеет большой авторитет в стране и за ее пределами, активно выступает за поддержку Украины
К слову. Андрей Бабиш, лидер партии ANO и кандидат на должность премьер-министра Чехии, не поддерживает прямое финансирование вооружения для Украины из госбюджета страны. Он считает, что Прага достаточно поддерживает Киев через ежегодные взносы в бюджет Европейского Союза в объеме более 2 миллиардов евро.
"Поэтому я пока не очень верю в коалицию трех против Украины, ведь она не будет прочной и последовательной. Это может быть ситуативный альянс, который выгоден Орбану в ближайшие полгода в контексте предстоящих выборов в Венгрии", – отметил Владимир Фесенко.
Он добавил, что одновременно намерениям Орбана будет противостоять руководство Евросоюза и большинство европейских стран. Поэтому эта ситуация, хоть и имеет потенциальные риски из-за популистских настроений в Европе. Однако этот эгоистический популизм в большинстве случаев не является антиукраинской позицией.
Что известно об антиукраинском альянсе в ЕС?
Политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил, что Будапешт планирует создать в Европейском Союзе альянс с Прагой и Братиславой, который был бы настроен против помощи Украине.
Виктор Орбан хочет объединиться с Робертом Фицо и Андреем Бабишем, чтобы согласовывать позиции стран перед встречами европейских лидеров и проводить совместные консультации до саммитов. Это может препятствовать ЕС в оказании поддержки Украине.
По мнению политического консультанта Ярослава Божко, Словакия может присоединиться к этому союзу из-за того, что имеет "довольно лояльное правительство", а Чехия – потому что в коалицию войдут ультраправые. Поэтому Орбан имеет серьезную возможность создать евроскептический блок.
В то же время политолог Дмитрий Корниенко считает, что на заявление политического советника премьера Венгрии не стоит реагировать Украине, потому что Орбан обязательно использует это в своей внутренней пропаганде. Если же Киев заинтересован в том, чтобы Виктор Орбан проиграл выборы, то лучше промолчать.