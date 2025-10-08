Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ČTK.

Прекратит ли Чехия финансирование помощи?

Андрей Бабиш, лидер партии ANO и кандидат на должность премьер-министра Чехии, выступил против прямого финансирования вооружения для Украины из госбюджета страны.

Он заявил, что Прага и так помогает Киеву через взносы в бюджет Европейского Союза. По его словам, ежегодно это более 2 миллионов долларов. По мнению Бабиша, этого достаточно для поддержки Украины.

Мы не дадим Украине на оружие (из бюджета – 24 Канал) ни одной кроны. У нас нет денег для Чешской Республики. Я думаю, что мы помогали Украине непосредственно, а теперь помощь будет предоставляться через ЕС,

– объявил Бабиш.

Поэтому Бабиш отметил, что если его партия сформирует правительство, то бюджетные средства на закупку оружия для Украины "больше не будут выделять".

"Если мы будем в правительстве, мы скажем: чешские оружейные компании, вы хотите экспортировать оружие в Украину? У нас нет проблем", – добавил экс-премьер.

Что говорил Бабиш об Украине?