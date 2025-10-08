Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ČTK.
Смотрите также Выгодно для Трампа: как президент США может использовать предоставление Украине Tomahawk
Прекратит ли Чехия финансирование помощи?
Андрей Бабиш, лидер партии ANO и кандидат на должность премьер-министра Чехии, выступил против прямого финансирования вооружения для Украины из госбюджета страны.
Он заявил, что Прага и так помогает Киеву через взносы в бюджет Европейского Союза. По его словам, ежегодно это более 2 миллионов долларов. По мнению Бабиша, этого достаточно для поддержки Украины.
Мы не дадим Украине на оружие (из бюджета – 24 Канал) ни одной кроны. У нас нет денег для Чешской Республики. Я думаю, что мы помогали Украине непосредственно, а теперь помощь будет предоставляться через ЕС,
– объявил Бабиш.
Поэтому Бабиш отметил, что если его партия сформирует правительство, то бюджетные средства на закупку оружия для Украины "больше не будут выделять".
"Если мы будем в правительстве, мы скажем: чешские оружейные компании, вы хотите экспортировать оружие в Украину? У нас нет проблем", – добавил экс-премьер.
Что говорил Бабиш об Украине?
Лидер партии ANO Андрей Бабиш заявил, что Украина не готова к членству в ЕС. Он также призвал к большей открытости в программах поставок оружия.
В случае победы на выборах политика Бабиша может приблизиться к риторике Будапешта или Братиславы – с меньшей поддержкой Украины.
Политолог и международник Станислав Желиховский в эфире 24 Канала отметил, что Чехия не будет препятствовать переговорам Украины о вступлении в ЕС. Он подчеркнул, что несмотря на отдельные скептические заявления политиков, чешское общество остается проукраинским и хорошо осознает угрозу со стороны России.