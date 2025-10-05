Этот результат означает политическое возвращение Бабиша, который возглавлял правительство страны с 2017 по 2021 год. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Правый популист Андрей Бабиш победил на выборах в Чехии: стоит ли паниковать украинцам

Может ли Бабиш сформировать новое правительство?

Ожидается, что его курс может сместиться в сторону Венгрии и Словакии, которые в последнее время занимают пророссийскую позицию и демонстрируют меньшую поддержку Украины.

Несмотря на победу, ANO не имеет абсолютного большинства, поэтому Бабиша, вероятно, пригласят к переговорам о создании коалиции. Сам он отверг возможность сотрудничества с политическими силами, которые вошли в правительство после выборов 2021 года. Потенциальными союзниками для него остаются две маргинальные партии: антииммигрантская "Свобода и прямая демократия", которая набрала 7,9% голосов, и правая сила "Автомобилисты" с результатом 6,8%.

Эксперты предполагают, что для получения большинства Бабишу придется объединиться с обеими этими партиями. Сам он уже заявил: "Мы обязательно проведем переговоры с СПД и Автомобилистами и будем работать над созданием правительства под руководством ANO".

Бабиш неоднократно высказывал сомнения относительно предоставления военной помощи Украине. Из-за такой риторики в Чехии и за ее пределами его часто называют "чешским Орбаном".

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала отметил, что когда к власти в приближенных к Украине странах ЕС приходят евроскептики или те, что хотят выстраивать хорошие отношения с Россией – это всегда проблема. Это ставит под угрозу единство ЕС.

Что известно о результатах выборов в Чехии?