Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что Россия уже как минимум несколько лет развивает военную инфраструктуру вблизи границы с той же Финляндией. Официально это делают для усиления границы. Но все это может быть использовано в боях.

Как Россия развивает свою военную инфраструктуру?

По словам Жмайло, в свое время похожие вещи происходили и накануне полномасштабной войны против Украины. Россия развивала свою военную инфраструктуру, а одним из "вопиющих" факторов было развертывание сети полевых госпиталей.

Сейчас Россия развивает пограничные дороги, прокладывает новые маршруты для эффективной логистики на границах с другими странами. Также идет переформатирование в военных округах, 80% личного состава которых сейчас находятся на войне в Украине. Так, места базирования бригад расширяют до дивизий.

Также продолжаются работы по связыванию московского военного округа с территорией Беларуси. Есть ряд инфраструктурных объектов, с которыми у них есть проблемы из-за недофинансирования. Однозначно, что они готовятся,

– рассказал Жмайло.

В свое время была разная информация относительно того, когда Россия может напасть на страны Европы. Звучали данные как о 2029 году, так и о 2027-ом. Сейчас никто точно этого не скажет, но понятно, что Кремль не исключает такую возможность.

Обратите внимание! Недавно российская Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который позволяет Кремлю отправлять войска в другие страны под предлогом "защиты прав граждан России".

Что говорят в Европе об угрозе от России?