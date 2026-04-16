Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив 24 Каналу, що програш виборів в Угорщині залишив росіянам лише варіант гібридного тиску.

Дивіться також: Посилюють західний кордон: чи справді Кремль готується до війни з Європою

Чому Росія може напасти на НАТО зараз?

Раніше аналітики визначали коридор 2027 – 2032 роки як період найбільшого ризику російської конфронтації з НАТО. Це базувалося на прогнозах російського мобілізаційного потенціалу, настроїв суспільства, роботу ВПК та економіки.

Але операція у Венесуелі та конфлікт на Близькому Сході частково збили російські геополітичні інтереси. Наразі росіяни допомагають Ірану, і це розпорошує її ресурси.

Водночас публічні суперечки між союзниками НАТО створюють точки розколу, що робить Альянс вразливішим до російського впливу.

Росія розглядає можливість почати гібридні операції раніше, ніж планувалося. До того ж російський ВПК дозволяє застосовувати дрони й ракети як проти України, так і проти країн Балтії. Найважливіше – для таких операцій не треба багато людей, а Росія не планує довготривалу війну з НАТО,

– пояснив Коваленко.

Росія може виділити 100 тисяч солдатів навіть під час війни в Україні. Російська економіка, хоча й гальмує в довгостроковій перспективі, отримала бенефіт від ситуації в Ірані через зростання цін на нафту. Це збільшило доходи російського бюджету, які можна витратити на військові видатки.

Тому на думку експерта, геополітична ситуація наразі сприятлива для російських гібридних операцій проти країн Балтії, і росіяни можуть цим скористатися. Особливо після програшу Віктора Орбана на виборах в Угорщині, інших варіантів впливу на Європу вони не мають.

Зверніть увагу! Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначив, що Росія вздовж кордону з Фінляндією активно створює інфраструктуру, яку в разі потреби можна використати для ведення бойових дій. Потрібні кроки Москва вже здійснювала перед повномасштабним вторгненням в Україну – зокрема, тоді одним із сигналів підготовки стало розгортання мережі польових шпиталів.

Що ще відомо про ймовірність нападу росіян на НАТО?