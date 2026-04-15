Відповідне повідомлення із реакцією міноборони Росії виклало у себе в телеграм-каналі.

Що заявило міноборони Росії у черговій пропагандистській заяві?

У відомстві стверджують, що таке рішення буцімто було ухвалене 26 березня 2026 року "на тлі зростання втрат і нестачі живої сили" у ЗСУ. Це ж звісно чергова брехня окупантів.

У заяві російського Міноборони йдеться, що Європа начебто планує збільшити виробництво дронів для України шляхом фінансування "українських" та "спільних" підприємств на своїй території. У відомстві традиційно подають це як частину масштабної загрози.

Розцінюємо це рішення як навмисний крок, що веде до різкої ескалації військово-політичної обстановки на всьому європейському континенті,

– заявили у Міноборони Росії.

Також там заявили про нібито "терористичні сценарії" атак по території Росії із застосуванням безпілотників, виготовлених у Європі, які, за їхньою версією, можуть призвести до "непередбачуваних наслідків".

Окремо у відомстві наголосили, що дії європейських країн, мовляв, "втягують їх у війну з Росією" – риторика, яка вже не вперше з’являється у заявах російських чиновників.

Ба більше, у Міноборони Росії фактично закликали європейців цікавитися місцями розташування підприємств, які виробляють дрони для України, що має вигляд ще одного елементу інформаційного тиску.

При цьому російське міністерство опублікувало "адреси" цих місць. У списку – Ізраїль, Чехія, Велика Британія, Німеччина, Данія, Латвія, Італія, Туреччина.

Росіяни опублікували списки з "адресами" заводів, які вироблять дрони для України / Фото міноборони Росії

На тлі цього варто зазначити, що подібні заяви російська сторона регулярно використовує для пояснення власних дій та формування образу "зовнішньої загрози" – навіть якщо для цього доводиться трохи перебільшити масштаби "ескалації".

