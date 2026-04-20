Засновник спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко пояснив 24 Каналу, що ситуацію додатково ускладнює покращення відносин між Білоруссю та США.
Чому Лукашенко посилює риторику про зовнішні загрози?
Польща і країни Балтії – системні вороги Лукашенка з двох причин: там базується білоруська опозиція з усією своєю інфраструктурою, і саме звідти він очікує загроз для свого режиму. Показово, що ще з 2021 року він звинувачує Польщу в розміщенні десятків тисяч ІТ-шпигунів, що є класичним прикладом поведінки автократа, який боїться зовнішнього втручання.
Заяви Лукашенка посилилися тоді, коли США почали знімати санкції з Білорусі – і це не випадково, бо американська м’якість заохочує агресора бути сміливішим.
Паралельно Кремль використовує Білорусь для тиску на Польщу і країни Балтії – саме ті країни, що просувають ідею блокування Балтійського моря від тіньового флоту, що підтверджують інциденти в Ла-Манші з російськими кораблями.
Водночас розмови про ядерну зброю в Білорусі – це сигнал Європі від Кремля про готовність до ескалації, і попередження від Лукашенка про те, що будь-які спроби повалити його режим матимуть наслідки.
Це подвійна гра, де інтереси Путіна і Лукашенка збігаються. Хоча так буде не завжди, бо Лукашенко всіляко уникає прямого втягування у війну. Поки це палка, яка не стріляє, але не відомо наскільки режим набрався сміливості після покращення стосунків зі США, і наскільки економічна залежність від Кремля робить його керованим,
– сказав Корнієнко.
Що ще відомо про заяви Лукашенка?
- Лукашенко заявив про готовність провести зустріч з Дональдом Трампом і укласти "велику угоду", яку зі слів диктатора Вашингтон і Мінськ обговорює давно.
- Також Лукашенко наголосив, що жодні воєнні дії на території Білорусі проти Польщі та Литви неможливі. Водночас зазначив, що його мета – попередити сусідні країни.
- Він додав, що у випадку агресії Білорусь "захищатиметься всіма наявними засобами". За словами Лукашенка, це не означає застосування ядерної зброї.