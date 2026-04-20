Засновник спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко пояснив 24 Каналу, що ситуацію додатково ускладнює покращення відносин між Білоруссю та США.

Чому Лукашенко посилює риторику про зовнішні загрози?

Польща і країни Балтії – системні вороги Лукашенка з двох причин: там базується білоруська опозиція з усією своєю інфраструктурою, і саме звідти він очікує загроз для свого режиму. Показово, що ще з 2021 року він звинувачує Польщу в розміщенні десятків тисяч ІТ-шпигунів, що є класичним прикладом поведінки автократа, який боїться зовнішнього втручання.

Заяви Лукашенка посилилися тоді, коли США почали знімати санкції з Білорусі – і це не випадково, бо американська м’якість заохочує агресора бути сміливішим.

Паралельно Кремль використовує Білорусь для тиску на Польщу і країни Балтії – саме ті країни, що просувають ідею блокування Балтійського моря від тіньового флоту, що підтверджують інциденти в Ла-Манші з російськими кораблями.

Водночас розмови про ядерну зброю в Білорусі – це сигнал Європі від Кремля про готовність до ескалації, і попередження від Лукашенка про те, що будь-які спроби повалити його режим матимуть наслідки.

Це подвійна гра, де інтереси Путіна і Лукашенка збігаються. Хоча так буде не завжди, бо Лукашенко всіляко уникає прямого втягування у війну. Поки це палка, яка не стріляє, але не відомо наскільки режим набрався сміливості після покращення стосунків зі США, і наскільки економічна залежність від Кремля робить його керованим,

– сказав Корнієнко.

Що ще відомо про заяви Лукашенка?