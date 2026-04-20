Основатель сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко объяснил 24 Каналу, что ситуацию дополнительно усложняет улучшение отношений между Беларусью и США.
Смотрите также: Отчаянный шаг Путина: что задумал Кремль в отношении Лукашенко и реально ли наступление из Беларуси
Почему Лукашенко усиливает риторику о внешних угрозах?
Польша и страны Балтии – системные враги Лукашенко по двум причинам: там базируется белорусская оппозиция со всей своей инфраструктурой, и именно оттуда он ожидает угроз для своего режима. Показательно, что еще с 2021 года он обвиняет Польшу в размещении десятков тысяч ИТ-шпионов, что является классическим примером поведения автократа, который боится внешнего вмешательства.
Заявления Лукашенко усилились тогда, когда США начали снимать санкции с Беларуси – и это не случайно, потому что американская мягкость поощряет агрессора быть смелее.
Параллельно Кремль использует Беларусь для давления на Польшу и страны Балтии – именно те страны, продвигающие идею блокирования Балтийского моря от теневого флота, что подтверждают инциденты в Ла-Манше с российскими кораблями.
В то же время разговоры о ядерном оружии в Беларуси – это сигнал Европе от Кремля о готовности к эскалации, и предупреждение от Лукашенко о том, что любые попытки свергнуть его режим будут иметь последствия.
Это двойная игра, где интересы Путина и Лукашенко совпадают. Хотя так будет не всегда, потому что Лукашенко всячески избегает прямого втягивания в войну. Пока это палка, которая не стреляет, но не известно насколько режим набрался смелости после улучшения отношений с США, и насколько экономическая зависимость от Кремля делает его управляемым,
– сказал Корниенко.
Что еще известно о заявлениях Лукашенко?
- Лукашенко заявил о готовности провести встречу с Дональдом Трампом и заключить "большую сделку", которую по словам диктатора Вашингтон и Минск обсуждает давно.
- Также Лукашенко отметил, что никакие военные действия на территории Беларуси против Польши и Литвы невозможны. В то же время отметил, что его цель – предупредить соседние страны.
- Он добавил, что в случае агрессии Беларусь "будет защищаться всеми имеющимися средствами". По словам Лукашенко, это не означает применение ядерного оружия.