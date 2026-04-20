Основатель сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко объяснил 24 Каналу, что ситуацию дополнительно усложняет улучшение отношений между Беларусью и США.

Почему Лукашенко усиливает риторику о внешних угрозах?

Польша и страны Балтии – системные враги Лукашенко по двум причинам: там базируется белорусская оппозиция со всей своей инфраструктурой, и именно оттуда он ожидает угроз для своего режима. Показательно, что еще с 2021 года он обвиняет Польшу в размещении десятков тысяч ИТ-шпионов, что является классическим примером поведения автократа, который боится внешнего вмешательства.

Заявления Лукашенко усилились тогда, когда США начали снимать санкции с Беларуси – и это не случайно, потому что американская мягкость поощряет агрессора быть смелее.

Параллельно Кремль использует Беларусь для давления на Польшу и страны Балтии – именно те страны, продвигающие идею блокирования Балтийского моря от теневого флота, что подтверждают инциденты в Ла-Манше с российскими кораблями.

В то же время разговоры о ядерном оружии в Беларуси – это сигнал Европе от Кремля о готовности к эскалации, и предупреждение от Лукашенко о том, что любые попытки свергнуть его режим будут иметь последствия.

Это двойная игра, где интересы Путина и Лукашенко совпадают. Хотя так будет не всегда, потому что Лукашенко всячески избегает прямого втягивания в войну. Пока это палка, которая не стреляет, но не известно насколько режим набрался смелости после улучшения отношений с США, и насколько экономическая зависимость от Кремля делает его управляемым,

– сказал Корниенко.

Что еще известно о заявлениях Лукашенко?