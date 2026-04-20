Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю телеканалу RT, передає БЕЛТА.

Дивіться також Після "врегулювання певних питань": Лукашенко висловився про ймовірну зустріч з Трампом

Що сказав Лукашенко про війну?

Лукашенко на питання журналіста про те, чи хоче Європа воювати з Білоруссю та Росією, відповів, що наразі це неможливо. На його думку, європейці цього не хочуть, бо це "для них погано закінчиться", особливо у час, "не дуже хороших відносин" зі США.

"Їм тікати нікуди. А тікати доведеться. Тому вони не хочуть зіткнення Білорусі та Росії… Я в це не вірю, яка б там не була риторика", – заявив білоруський лідер.

Політик взявся запевняти, що жодні війни з території Білорусі проти Польщі та Литви неможливі. Водночас він додав, що його завдання попередити своїх сусідів: Естонію, Латвію, Литву, Польщу і "якоюсь мірою" Україну.

Упаси їх Господь здійснити агресію проти Білорусі. Ми не хочемо війни, ми не збираємося з ними воювати… Ми не збираємося цього робити, якщо нас не втягуватимуть у цю війну і нам не доведеться відповідати,

– заявив Лукашенко.

А у випадку агресії, Білорусь "захищатиметься всіма доступними засобами". Але, за словами Лукашенка, це не означає, що вона вдарить ядерною зброєю по цих країнах.

Він також додав, що у випадку загрози до захисту Білорусі приєднається і Росія.

У нас достатньо іншої зброї, щоб протистояти цьому. Мало не здасться. І ми застосуємо все, що у нас є,

– хвалився своїми спроможностями Лукашенко.

Що можуть означати постійні погрози Лукашенка?