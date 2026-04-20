Об этом Лукашенко заявил в интервью телеканалу RT, передает БЕЛТА.
Что сказал Лукашенко о войне?
Лукашенко на вопрос журналиста о том, хочет ли Европа воевать с Беларусью и Россией, ответил, что пока это невозможно. По его мнению, европейцы этого не хотят, потому что это "для них плохо закончится", особенно во время, "не очень хороших отношений" с США.
"Им бежать некуда. А бежать придется. Поэтому они не хотят столкновения Беларуси и России... Я в это не верю, какая бы там ни была риторика", – заявил белорусский лидер.
Политик взялся уверять, что никакие войны с территории Беларуси против Польши и Литвы невозможны. В то же время он добавил, что его задача предупредить своих соседей: Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и "в какой-то степени" Украину.
Упаси их Господь осуществить агрессию против Беларуси. Мы не хотим войны, мы не собираемся с ними воевать... Мы не собираемся этого делать, если нас не будут втягивать в эту войну и нам не придется отвечать,
– заявил Лукашенко.
А в случае агрессии, Беларусь "будет защищаться всеми доступными средствами". Но, по словам Лукашенко, это не означает, что она ударит ядерным оружием по этим странам.
Он также добавил, что в случае угрозы к защите Беларуси присоединится и Россия.
У нас достаточно другого оружия, чтобы противостоять этому. Мало не покажется. И мы применим все, что у нас есть,
– хвастался своими возможностями Лукашенко.
Что могут означать постоянные угрозы Лукашенко?
Россия уже длительное время пытается втянуть Беларусь в войну. Лукашенко сопротивляется, ведь понимает последствия. В то же время Беларусь начала готовить артиллерийские позиции у границы с Украиной. Ни России, ни Беларуси не выгодно сейчас открывать второй фронт. Но, как заметил 24 Каналу доктор экономических наук, председатель Adventer Group Андрей Длигач, Путину у Лукашенко выгодно торговаться и создавать впечатление, что этот фронт может быть открыт.
В то же время руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук объяснил 24 Каналу, что для Лукашенко его армия – единственная опора, но Путин имеет достаточно рычагов, чтобы забрать ее.