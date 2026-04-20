Об этом Лукашенко заявил в интервью телеканалу RT, передает БЕЛТА.

Что сказал Лукашенко о войне?

Лукашенко на вопрос журналиста о том, хочет ли Европа воевать с Беларусью и Россией, ответил, что пока это невозможно. По его мнению, европейцы этого не хотят, потому что это "для них плохо закончится", особенно во время, "не очень хороших отношений" с США.

"Им бежать некуда. А бежать придется. Поэтому они не хотят столкновения Беларуси и России... Я в это не верю, какая бы там ни была риторика", – заявил белорусский лидер.

Политик взялся уверять, что никакие войны с территории Беларуси против Польши и Литвы невозможны. В то же время он добавил, что его задача предупредить своих соседей: Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и "в какой-то степени" Украину.

Упаси их Господь осуществить агрессию против Беларуси. Мы не хотим войны, мы не собираемся с ними воевать... Мы не собираемся этого делать, если нас не будут втягивать в эту войну и нам не придется отвечать,

– заявил Лукашенко.

А в случае агрессии, Беларусь "будет защищаться всеми доступными средствами". Но, по словам Лукашенко, это не означает, что она ударит ядерным оружием по этим странам.

Он также добавил, что в случае угрозы к защите Беларуси присоединится и Россия.

У нас достаточно другого оружия, чтобы противостоять этому. Мало не покажется. И мы применим все, что у нас есть,

– хвастался своими возможностями Лукашенко.

Что могут означать постоянные угрозы Лукашенко?