На тлі гучних слів про можливу загрозу знищення цілої цивілізації розгорталася складна дипломатична гра. Про це детальніше розповіли в Axios.

Як Моджтаба Хаменеї спілкувався з Дональдом Трамом?

Попри недавні повідомлення про вкрай тяжкий стан верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, він уперше з початку війни дав "зелене світло" рухатися до укладання угоди.

Раніше очільник Білого дому дав Тегерану дедлайн погодження на умови США, який уже добігав кінця, через що американці разом з військами Ізраїлю готувалися до масштабної ескалації.

Армії країн були приведені у повну бойову готовність, тим часом низка країн у регіоні очікувала жорсткої відповіді від Ірану. Сам Дональд Трамп погрожував "знищити цивілізацію", проте переговори між сторонами тривали, хоч і в напруженій і хаотичній атмосфері.

Так, документи угоди переписували по кілька разів, американські пропозиції різко критикували, водночас посередники намагалися узгодити позиції сторін.

Тегеран представляв очільник МЗС Аббас Арагчі, який разом з перемовним процесом переконував військове керівництво піти на компроміс.

У цей час лідер Ірану Хаменеї через загрозу з боку Ізраїлю, за інформацією джерел видання, спілкувався, передаючи записки через кур'єрів. Повідомляється, що його згода на перемир'я стала справжнім "проривом", без якого угоди неможливо було б досягнути.

Суттєву роль у процесі відіграли також дипломати з Пакистану, Єгипту й Туреччини.

Уже ввечері понеділка сторони змогли погодити оновлену пропозицію про двотижневе припинення вогню. Моджтаба Хаменеї, від якого залежало остаточне рішення, таки погодився на перемир'я.

Без його зеленого світла угоди б не було,

– сказало регіональне джерело.

Разом з тим, перемовини тривали й на інших рівнях. Зокрема, американський віцепрезидент Джей Ді Венс координував переговори з-за кордону, тоді як прем'єр Ізраїлю активно контактував і з Трампом, щоб не втрачати впливу на процес.

Так, після низки телефонних дзвінків та внутрішніх суперечок, на припинення вогню погодився і Дональд Трамп. А вже через 15 хвилин американські солдати отримали наказ відступити.

За підсумками переговорів Іран підтвердив готовність дотримуватися угоди й відкрити Ормузьку протоку для судноплавства.



