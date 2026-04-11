Об этом стало известно из поста Трампа в соцсети Truth Social и издания Axios.
Что известно о разблокировании Ормузского пролива?
В своей заметке Трамп резко раскритиковал медиа, обвинив их в потере доверия и распространении утверждений о якобы успехах Ирана. По его словам, ситуация противоположная – Тегеран понес серьезные потери.
Американский президент утверждает, что иранский флот, авиация, системы ПВО и радиолокации фактически уничтожены, а производство ракет и дронов – существенно подорвано. По его мнению, единственной реальной угрозой остается то, что корабль может "зацепиться" за одну из морских мин в Ормузском проливе.
Трамп также заявил, что все 28 иранских минных тральщиков якобы уничтожены, и объявил о начале разминирования пролива "в интересах всего мира", упомянув среди бенефициаров Китай, Японию, Южную Корею, Францию и Германию. Он добавил, что эти страны, по его словам, не имеют достаточной решимости самостоятельно выполнить такие работы.
В то же время журналист Барак Равид сообщил со ссылкой на источники, что несколько кораблей ВМС США уже прошли через Ормузский пролив. По его данным, этот проход не согласовывался с Ираном и стал первым таким случаем с начала войны.
Иран не может разблокировать Ормузский пролив
Иран не может открыть Ормузский пролив, потому что не знает точно, где расположены его морские мины.
Минирование было проведено хаотично, что затрудняет разминирование и ставит под угрозу безопасные маршруты для судов. Некоторые мины могли дрейфовать.