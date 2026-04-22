Однако власти предупреждают о сохранении рисков новых атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает министр экономики Словакии Дениса Сакова.

Что восстановлено о возобновлении поставок нефти?

Украина завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода "Дружба" и уже начала технические работы по восстановлению его функционирования.

По информации "Укртранснафты", сегодня утром началось повышение давления и заполнение нефтепровода "Дружба" на украинской стороне из Беларуси. Ожидается, что перекачка и поставки в Словакию возобновится завтра (23 апреля) утром,

– сообщила Сакова.

Венгерская компания У MOL ожидает, что первые партии нефти после перезапуска поступят в Венгрию уже не позднее завтрашнего дня.

Работы на украинском участке нефтепровода завершили еще 21 апреля. Компания подтвердила готовность инфраструктуры к восстановлению транзита сырой нефти в страны Европейского Союза, в частности Венгрии и Словакии. Также было отменено действие форс-мажорных обстоятельств, которые продолжались с конца января. Это открывает возможность для постепенного возвращения к стабильным поставкам энергоресурсов в регион.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина выполнила все необходимые работы для запуска трубопровода.

"Мы выполнили свою часть работы. Инфраструктура готова к восстановлению, но риски повторных ударов по энергетическим объектам остаются", – подчеркнул он.

Несмотря на завершение ремонта, украинская власть предостерегает, что энергетическая инфраструктура остается уязвимой к атакам со стороны России. Именно этот фактор является ключевым риском для стабильного функционирования нефтепровода. Ожидается, что после технического тестирования транзит нефти в Европу будет восстанавливаться постепенно.

Нефтепровод "Дружба" является одним из ключевых маршрутов поставок энергоресурсов в Центральную Европу, поэтому его стабильная работа имеет важное значение для региона.

