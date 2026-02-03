Про це повідомив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про нове застосування "Гербери"?

Росія вперше використала БпЛА "Гербера" як платформу для запуску FPV-дрона. Наразі відсутні підтвердження щодо кінцевого результату операції – сам носій не знайдений, що ускладнює аналіз його завдання.

Залишається відкритим питання, чи використовувався FPV-дрон як ударний засіб, чи для розвідки та коригування. Також поки незрозуміло, чи стане така схема масовою, чи залишиться поодиноким експериментом.

"Флеш" наголошує, що навіть поодинокі випадки такого застосування можуть становити загрозу, якщо тактика буде масштабована. Саме тому важливо оперативно інформувати військових та цивільних про нові методи, які може використовувати ворог.

Що таке БпЛА "Гербера"?