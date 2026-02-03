Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Что известно о новом применении "Герберы"?

Россия впервые использовала БПЛА "Гербера" как платформу для запуска FPV-дрона. Пока отсутствуют подтверждения относительно конечного результата операции – сам носитель не найден, что затрудняет анализ его задачи.

Остается открытым вопрос, использовался ли FPV-дрон как ударное средство, или для разведки и корректировки. Также пока непонятно, станет ли такая схема массовой, или останется одиночным экспериментом.

"Флеш" отмечает, что даже единичные случаи такого применения могут представлять угрозу, если тактика будет масштабирована. Именно поэтому важно оперативно информировать военных и гражданских о новых методах, которые может использовать враг.

Что такое БПЛА "Гербера"?