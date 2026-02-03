OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко розповів 24 Каналу, що росіяни проаналізували уламки українських дронів, які били по військових об'єктах ворога, і вирішили скопіювати їх для ударів по нашій території. Мовиться про застосування безпілотників, які літали на Starlink.

Як Україна протидіє російським дронам на Starlink?

Віталій Кононученко зазначив, що росіяни вирішили скористатись українським досвідом під час атак, використавши незаконно куплені Starlink.

Після перших кількох ударів, коли окупанти зрозуміли, що це працює, вони масштабувались. Але росіяни дуже сильно прорахувалися, що вони одразу почали хизуватись тим, що у них все виходить. Вони не до кінця розуміють, як у нас працює розголос,

– зазначив OSINT-аналітик.

Він пояснив, що в Україні тема атак Росії по важливих українських об'єктах із використанням Starlink стала суспільно поширеною. Одразу з'явився запит, що цю проблему потрібно вирішувати.

Першим етапом протидії ворожим безпілотником на Starlink стало сповільнення їхньої швидкості. Другим, більш постійним, етапом є необхідність реєструвати всі термінами, щоб у росіян не було можливості атакувати й далі.

Зверніть увагу! В Україні запроваджують "білий список" для терміналів Starlink. Пристрої, які не входитимуть до нього можуть відключати, тож власникам потрібно пройти верифікацію обладнання. Процедура безкоштовна й покликана посилити безпеку зв'язку під час воєнного стану. Для фізосіб і ФОП все відбуватиметься через ЦНАПи, для бізнесу – онлайн через "Дію", тоді як для військових уже діє окремий захищений механізм.

Кононученко додав, що, окрім атак дронами, росіяни використовували Starlink і для комунікації на фронті. Обов'язкова верифікація цих пристроїв мала б ускладнити способи зв'язку для окупантів на полі бою.

Як росіянам обмежать доступ до Starlink?