У неї залишилися син і чоловік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Смілянського, гендиректора АТ Укрпошта.

Що відомо про загибель Каріни Дементій?

24 жовтня російські війська обстріляли Херсон з "Градів". Внаслідок цього загинула начальниця відділення Укрпошти у Херсоні Каріна Дементій. Вона їхала у маршрутці на роботу.

У Каріни залишилися син і чоловік. Глибокі співчуття рідним і близьким. Обов’язково допоможемо родині. Світла пам’ять,

– пише Смілянський.

Що відомо про обстріл Херсона?