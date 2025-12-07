Індійська журналістка запитала, навіщо Путін воює проти українців, які розмовляють російською. Виглядало, що кремлівському диктатору було неприємно відповідати на це. Історик, дипломат Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що Путін у той момент був розчавлений та розгублений.

Що в Індії загнало Путіна у ступор?

Роман Безсмертний зауважив, що запитання журналістки, яка відвідувала Донецьку та Луганську область, де зараз суцільні руїни, шокувало лідера Кремля.

Це звичайне запитання, про яке всі думають. Ми розуміємо й усвідомлюємо, що все те, що московський фюрер зробив, суперечить людським поняттям. Особливо те, що стосується південного сходу України,

– сказав він.

Діалог між журналісткою Індії та Путіним, ймовірно, означає, що Індія лише фрагментарно співпрацює із кремлівським режимом. Виглядає, що там співпрацюють із Росією лише з огляду на тимчасові інтереси.

Дипломат припустив, що в Індії Путіну навмисне поставили таке питання, аби зрозуміти, як про ці злочини Росії на території України думає сам диктатор, аби згодом будувати політику держави щодо Кремля.

Це питання загнало його (Путіна – 24 Канал) в глухий кут, але й показало те, що він не буде зупинятися, що він не бачить миру, як перспективи,

– додав він.

Роман Безсмертний зробив висновок, що війна, яку Росія розпочала проти України є тим, чим зараз живе кремлівський диктатор.

Що відомо про візит Путіна до Індії?