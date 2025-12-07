Индийская журналистка спросила, зачем Путин воюет против украинцев, говорящих на русском. Выглядело, что кремлевскому диктатору было неприятно отвечать на это. Историк, дипломат Роман Бессмертный рассказал 24 Каналу, что Путин в тот момент был раздавлен и растерян.

Что в Индии загнало Путина в ступор?

Роман Бессмертный отметил, что вопрос журналистки, которая посещала Донецкую и Луганскую область, где сейчас сплошные руины, шокировал лидера Кремля.

Это обычный вопрос, о котором все думают. Мы понимаем и осознаем, что все то, что московский фюрер сделал, противоречит человеческим понятиям. Особенно то, что касается юго-востока Украины,

– сказал он.

Диалог между журналисткой Индии и Путиным, вероятно, означает, что Индия лишь фрагментарно сотрудничает с кремлевским режимом. Выглядит, что там сотрудничают с Россией только учитывая временные интересы.

Дипломат предположил, что в Индии Путину умышленно поставили такой вопрос, чтобы понять, как об этих преступлениях России на территории Украины думает сам диктатор, чтобы впоследствии строить политику государства в отношении Кремля.

Этот вопрос загнал его (Путина – 24 Канал) в тупик, но и показал то, что он не будет останавливаться, что он не видит мира, как перспективы,

– добавил он.

Роман Бессмертный сделал вывод, что война, которую Россия начала против Украины является тем, чем сейчас живет кремлевский диктатор.

Что известно о визите Путина в Индию?