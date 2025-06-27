Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дональда Трампа во время выступления на мероприятии в Белом доме, посвященном продвижению законопроекта о государственных расходах.

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Что известно о торговом соглашении между США и Китаем

Трамп объявил, что Соединенные Штаты подписали новое торговое соглашение с Китаем, однако не раскрыл деталей договоренностей.

Только что подписали с Китаем. У нас планируются замечательные сделки. Возможно, будет соглашение с Индией. Очень большая. Мы откроем Индию (для американского бизнеса – 24 Канал). В рамках китайской сделки мы начинаем открывать Китай (для производителей США – 24 Канал),

– заявил Трамп.

В то же время американский лидер добавил, что не со всеми странами США будут заключать соглашения.

"Некоторым мы просто пришлем письмо с сообщением, что они будут платить 25%, 35%, 45%", – отметил президент США.

Какие условия соглашения между США и Китаем

Американский министр торговли Говард Лутник в интервью Bloomberg рассказал, что соглашение между США и Китаем было подписано два дня назад. Оно кодифицирует условия, изложенные в торговых переговорах между Пекином и Вашингтоном, в том числе обязательства Китая поставлять редкоземельные элементы.

Они будут поставлять нам редкоземельные элементы, и как только они это сделают, мы отменим наши контрмеры,

– отметил Лутник.

Представитель Белого дома пояснил, что стороны согласовали условия реализации договоренностей, достигнутых ранее во время переговоров в Женеве.

В то же время это соглашение еще далеко от полноценной торговой договоренности, которая бы решила острые вопросы торговли фентанилом и доступа американских экспортеров к китайским рынкам.

После первого раунда переговоров в Женеве США и Китай частично снизили взаимные тарифы, однако обвиняли друг друга в несоблюдении торгового перемирия. Во время следующей встречи в Лондоне страны объявили о достижении "взаимопонимания", которое ожидает одобрения Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.

Как пояснил Лутник, согласно договору, подписанному недавно, США отменят свои "контрмеры", введенные накануне переговоров в Лондоне. Однако только после начала поставок редкоземельных элементов из Китая.

К этим "контрмерам" входят, в частности, ограничения на экспорт этана, используемого для производства пластика, также США ограничили поставки Китаю программного обеспечения для микросхем и технологий, связанных с производством реактивных двигателей.

Когда Трамп готов завершить заключение ряда торговых соглашений

Лутник сообщил, Трамп планирует завершить заключение ряда торговых соглашений в течение ближайших двух недель, ведь уже 9 июля истекает срок действия отсрочки так называемых "зеркальных тарифов", которые были приостановлены в апреле.

Мы сделаем топ-10 соглашений, отнесем их к правильной категории, а потом эти другие страны присоединятся к ним,

– заявил Лутник.

Однако он не уточнил, о каких государствах идет речь. В то же время Трамп может продлить отсрочку тарифов для некоторых стран, чтобы дать больше времени для переговоров.

"Если люди захотят вернуться и продолжить переговоры, они имеют на это право, но ставка тарифа будет установлена, и мы пойдем дальше", – добавил Лутник.