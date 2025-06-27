Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа під час виступу на заході в Білому домі, присвяченому просуванню законопроєкту про державні витрати.

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Що відомо про торговольну угоду між США та Китаєм

Трамп оголосив, що Сполучені Штати підписали нову торговельну угоду з Китаєм, однак не розкрив деталей домовленостей.

Щойно підписали з Китаєм. У нас плануються чудові угоди. Можливо, буде угода з Індією. Дуже велика. Ми відкриємо Індію (для американського бізнесу – 24 Канал). У межах китайської угоди ми починаємо відкривати Китай (для виробників США – 24 Канал),

– заявив Трамп.

Водночас американський лідер додав, що не з усіма країнами США укладатимуть угоди.

"Деяким ми просто надішлемо листа з повідомленням, що вони платитимуть 25%, 35%, 45%", – зазначив президент США.

Які умови угоди між США та Китаєм

Американський міністр торгівлі Говард Лутнік в інтерв'ю Bloomberg розповів, що угоду між США та Китаєм було підписано два дні тому. Вона кодифікує умови, викладені в торгових переговорах між Пекіном і Вашингтоном, у тому числі зобов'язання Китаю постачати рідкісноземельні елементи.

Вони постачатимуть нам рідкісноземельні елементи, і як тільки вони це зроблять, ми скасуємо наші контрзаходи,

– зазначив Лутнік.

Представник Білого дому пояснив, що сторони погодили умови реалізації домовленостей, досягнутих раніше під час переговорів у Женеві.

Водночас ця угода ще далека від повноцінної торговельної домовленості, яка б розв’язала гострі питання щодо торгівлі фентанілом та доступу американських експортерів до китайських ринків.

Після першого раунду переговорів у Женеві США та Китай частково знизили взаємні тарифи, однак звинувачували одне одного в недотриманні торговельного перемир’я. Під час наступної зустрічі в Лондоні країни оголосили про досягнення "порозуміння", яке очікує схвалення Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Як пояснив Лутнік, згідно з угодою, підписаною нещодавно, США скасують свої "контрзаходи", запроваджені напередодні переговорів у Лондоні. Однак лише після початку поставок рідкісноземельних елементів із Китаю.

До цих "контрзаходів" входять, зокрема, обмеження на експорт етану, що використовується для виробництва пластику, також США обмежили постачання Китаю програмного забезпечення для мікросхем і технологій, пов'язаних із виробництвом реактивних двигунів.

Коли Трамп готовий завершити укладення низки торговельних угод

Лутнік повідомив, Трамп планує завершити укладення низки торговельних угод упродовж найближчих двох тижнів, адже вже 9 липня спливає термін дії відтермінування так званих "дзеркальних тарифів", які були призупинені у квітні.

Ми зробимо топ-10 угод, віднесемо їх до правильної категорії, а потім ці інші країни приєднаються до них,

– заявив Лутнік.

Однак він не уточнив, про які держави йдеться. Водночас Трамп може продовжити відтермінування тарифів для деяких країн, щоб дати більше часу для переговорів.

"Якщо люди захочуть повернутися і продовжити переговори, вони мають на це право, але ставка тарифу буде встановлена, і ми підемо далі", – додав Лутнік.