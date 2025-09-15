Як питання TikTok і Nvidia впливають на переговори?

Ці переговори у Мадриді стали четвертим раундом за останні чотири місяці після того, як у травні Вашингтон та Пекін домовилися призупинити більшість високих тарифів і скасувати деякі взаємні обмеження повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

Участь у переговорах в Мадриді від США взяли міністр фінансів Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Грір. Китай представили віцепрем’єр Хе Ліфенг і головний торговий переговірник Лі Ченган.

Бессент повідомив, що у другий день перемовин сторони досягли значного прогресу щодо технічних деталей.

Однак він додав, що представники Китаю висунули "дуже агресивні вимоги", а Сполучені Штати не готові пожертвувати своєю національною безпекою заради соціальної мережі.

Напруга збільшилася ще більше через розслідування щодо виробника чіпів Nvidia. У понеділок китайський регулятор ринку заявив, що компанія порушує антимонопольні закони країни, і подальша перевірка продовжиться.

Nvidia стала “важелем” для обох сторін, а розширене розслідування – частиною переговорної тактики Пекіна, щоб продемонструвати свою жорстку позицію перед Вашингтоном,

– говорить експерт Джордж Чен з The Asia Group.

За словами аналітиків, ці "торгові уколи" не всиляють великого оптимізму щодо майбутньої угоди між США та Китаєм.

Також міністерство торгівлі Китаю виступило проти закликів Трампа до Євросоюзу про запровадження 100% мит за купівлю російської нафти.

У Китаї такі заклики назвали порушенням домовленостей та одностороннім тиском з боку Вашингтона.

Разом з тим Пекін збирається вжити усі необхідні заходи, щоб захистити свої інтереси.

Представники США та Китаю також обговорюють можливу зустріч Трампа та Сі Цзіньпіня цього року. Проте все залежатиме від результатів переговорів у Мадриді, багато в чому від долі TikTok.

Важливо! Китайська компанія ByteDance мала термін до середи для укладення угоди, яка дозволить продовжити роботу TikTok у США. При цьому Китай повинен схвалити продаж соцмережі, однак вніс технологію до списку експорту і поки не поспішав передавати її американському власнику.

Що відомо про торгівельну угоду США та Китаю?