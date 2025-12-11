Европа и США имеют разные взгляды на это предложение. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает 24 Канал.

Что известно о предложении?

В документе говорится о потенциальных инвестициях американских компаний в ключевые секторы российской экономики, в частности в добычу редкоземельных металлов.

План также предусматривает восстановление потоков российских энергоносителей в Европу и другие регионы мира. Такой шаг противоречит нынешнему курсу ЕС на полный отказ от российского газа.

Отдельно США описали механизмы привлечения своих финансовых компаний к проектам в Украине, в том числе путем использования около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов.

По данным издания, такие инициативы вызвали острые споры между Вашингтоном и европейскими союзниками, которые имеют разные видения будущей модели восстановления Украины и роли России в мировой экономике после завершения войны.

Что известно о документах по мирному соглашению?