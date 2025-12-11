Європа та США мають різні погляди щодо цього. Про це пише The Wall Street Journal, передає 24 Канал.

Що відомо про пропозицію?

У документі ідеться про потенційні інвестиції американських компаній у ключові сектори російської економіки, зокрема у видобуток рідкісноземельних металів.

План також передбачає відновлення потоків російських енергоносіїв до Європи та інших регіонів світу. Такий крок суперечить нинішньому курсу ЄС на повну відмову від російського газу.

Окремо США описали механізми залучення своїх фінансових компаній до проєктів в Україні, у тому числі шляхом використання близько 200 мільярдів доларів заморожених російських активів.

За даними видання, такі ініціативи спричинили гострі суперечки між Вашингтоном і європейськими союзниками, які мають різні бачення майбутньої моделі відбудови України та ролі Росії у світовій економіці після завершення війни.

Що відомо про документи щодо мирної угоди?