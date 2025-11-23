За сколько можно растаможить авто сейчас?

Стоимость растаможки авто определяется индивидуально. Во внимание берется цена машины, ее комплектация и другие факторы, сообщает 24 Канал со ссылкой на CBL.

Читайте также Только 6% компаний в Украине работают на полную мощность: экспорт также ухудшился

Цена растаможки определяется с учетом:

НДС – 20% от суммарной пошлины, акциза, а также с учетом цены машины;

пошлины – 10% от стоимости машины;

акцизного сбора – определяется в зависимости от возраста и объема мотора транспортного средства.

Заметим, что весомую роль при определении стоимости растаможки, играет страна происхождения авто. Чаще всего в Украину завозят машины из:

стран Европы (например, Нидерландов, Польши, Франции);

Южной Кореи;

США.

Есть ли возможность рассчитать стоимость растаможки авто самостоятельно?

Сейчас есть много онлайн-калькуляторов, которые позволяют определить стоимость растаможки авто. Разберемся на примере, воспользовавшись сервисом AUTO.RIA.

Просчитаем сколько стоит растаможка машины, которая соответствует таким параметрам:

страна происхождения – ЕС;

топливо – бензин;

возраст автомобиля – от 15 лет;

стоимость авто за границей – 3 500 евро;

рабочий объем двигателя – 1 500 сантиметров кубических.

Получается, что в таком случае цена авто с растаможкой будет – 5 781 евро. А сама растаможка – 2 281 евро.



За сколько можно растаможить машину за 3,5 тысячи евро / Скриншот AUTO.RIA

Что еще важно знать о растаможке авто сейчас?