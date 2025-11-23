За сколько можно растаможить авто сейчас?
Стоимость растаможки авто определяется индивидуально. Во внимание берется цена машины, ее комплектация и другие факторы, сообщает 24 Канал со ссылкой на CBL.
Читайте также Только 6% компаний в Украине работают на полную мощность: экспорт также ухудшился
Цена растаможки определяется с учетом:
- НДС – 20% от суммарной пошлины, акциза, а также с учетом цены машины;
- пошлины – 10% от стоимости машины;
- акцизного сбора – определяется в зависимости от возраста и объема мотора транспортного средства.
Заметим, что весомую роль при определении стоимости растаможки, играет страна происхождения авто. Чаще всего в Украину завозят машины из:
- стран Европы (например, Нидерландов, Польши, Франции);
- Южной Кореи;
- США.
Есть ли возможность рассчитать стоимость растаможки авто самостоятельно?
Сейчас есть много онлайн-калькуляторов, которые позволяют определить стоимость растаможки авто. Разберемся на примере, воспользовавшись сервисом AUTO.RIA.
Просчитаем сколько стоит растаможка машины, которая соответствует таким параметрам:
- страна происхождения – ЕС;
- топливо – бензин;
- возраст автомобиля – от 15 лет;
- стоимость авто за границей – 3 500 евро;
- рабочий объем двигателя – 1 500 сантиметров кубических.
Получается, что в таком случае цена авто с растаможкой будет – 5 781 евро. А сама растаможка – 2 281 евро.
За сколько можно растаможить машину за 3,5 тысячи евро / Скриншот AUTO.RIA
Что еще важно знать о растаможке авто сейчас?
Некоторые машины сейчас можно растаможить бесплатно. Речь идет, в частности, об авто для войска. Имеются в виду именно те машины, которые считаются гуманитарной помощью, а не приобретены для личного пользования отдельных военных.
Также бесплатная растаможка действует для электрокаров. Однако эта льгота будет доступна только до конца 2025 года.