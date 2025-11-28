Различия в травматизме между мужчинами и женщинами давно является серьезной проблемой безопасности на дорогах. Статистика демонстрирует впечатляющий дисбаланс: женщины имеют на 17% более высокий риск гибели и на 73% чаще получают травмы в авариях. Причина – в недостаточно точных моделях краш-тестовых манекенов, которые сосредоточены преимущественно на среднестатистическом мужчине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Зачем создали THOR-5F и что он изменит в краш-тестах?

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) планирует изменить ситуацию, запустив в работу новый манекен – THOR-5F. Его название расшифровывается как "Test device for Human Occupant Restraint", а цифро-буквенный индекс означает "5-й процентиль женской популяции". То есть конструкция создана так, чтобы соответствовать антропометрическим характеристикам 95% женщин в США.

Манекен разработала компания Humanetics, используя технологии, которые уже применяют в мужском аналоге THOR-50M. THOR-5F оснащен втрое большим количеством сенсоров, чем нынешний стандарт Hybrid III. Кроме того, он более гибкий, реалистично воспроизводит движения и имеет форму, основанную на анатомических различиях между мужчинами и женщинами.

Особенно важно, что новая модель получила сенсоры давления в области таза и живота. Именно эти зоны оставались недостаточно исследованными в предыдущих манекенах, тогда как в реальных ДТП они часто являются ключевыми для понимания механизма травм у женщин.

Как пишет Car and Driver, несмотря на прогресс, THOR-5F появится в официальных краш-тестах не сразу – сертификация NHTSA может завершиться только к 2027–2028 модельным годам. В то же время некоторые автопроизводители уже сейчас используют подобные передовые модели в собственных внутренних тестированиях.

Введение THOR-5F обеспечит более точную оценку безопасности автомобилей для всех водителей. Его появление должно помочь понять, насколько эффективно производители защищают не только условного "среднего" водителя, но и всех пассажиров – независимо от пола.