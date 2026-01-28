Опрос компании SellCell, проведенный среди 2 000 взрослых пользователей iPhone в США, выявил, что 22% респондентов до сих пор не установили iOS 26. Операционная система доступна с сентября, но главной причиной отказа стало банальное незнание о ее выходе. На втором месте – убеждение, что iPhone обновляется автоматически без участия пользователя. Об этом рассказывает GSM Arena.

Что именно останавливает пользователей iPhone от обновления?

Среди других причин – страх ухудшения автономности смартфона, а также нежелание привыкать к новому дизайну Liquid Glass. Часть респондентов также опасается, что после обновления устройство может работать медленнее.

Исследование показало, что 61% пользователей вообще не устанавливают обновления сразу после релиза. Большинство из них предпочитает подождать, чтобы убедиться в отсутствии серьезных проблем. Другие обновляются только тогда, когда система начинает настойчиво требовать этого.

Как пишет Salsagadgets, только 28% опрошенных заявили, что не имеют никаких оговорок относительно iOS 26. Остальные 72% назвали как минимум одну причину для сомнений. Самая распространенная из них – риск более быстрой разрядки батареи, далее идет опасение снижения производительности, что для многих пользователей выглядит вполне реалистично учитывая предыдущий опыт обновлений Apple.

Также среди причин фигурирует негативное восприятие вида или читабельности интерфейса Liquid Glass и страх того, что после обновления вернуться к предыдущей версии системы будет сложно или невозможно.

Несмотря на это, iOS 26 уже занимает значительную долю среди установленных версий. В то же время результаты опроса показывают, что для многих пользователей риски для автономности, быстродействия и комфорта важнее новых функций.

Какой iPhone наиболее любимый у пользователей Apple?

Разработчики бенчмарка AnTuTu обнародовали рейтинг Apple-устройств, которые получили самые высокие оценки от владельцев. В список вошли iPhone и iPad на iOS и iPadOS. Неожиданно лидирующие позиции заняли не новые модели, а устройства многолетней давности. AnTuTu в этот раз оценил не производительность смартфонов, а уровень удовлетворенности пользователей техникой Apple. В рейтинге собрали все актуальные и прошлые модели iPhone и iPad, которыми владеют пользователи экосистемы компании.

Среди смартфонов самый высокий результат показал iPhone 12 mini – 95,73% положительных оценок. Модель вышла в 2020 году и тогда получила сдержанную реакцию из-за компактного корпуса и небольшой батареи. Со временем устройство нашло свою аудиторию и стало популярным среди поклонников компактных смартфонов. Второе место занял iPhone SE (2020) с показателем 95%. Его ценят за доступный вход в экосистему Apple. Несмотря на техническое устаревание, владельцы продолжают пользоваться смартфоном и остаются им довольны.