Google, похоже, пересматривает подход к внешнему виду Android. В ранних сборках Android 17 появились новые визуальные эффекты размытия, связанные с внутренними UI-флажками системы. Речь идет не об отдельных экспериментах, а об элементах, интегрированных непосредственно в системный интерфейс. Об этом пишет Android Authority.

Смотрите также Как спасти аккумулятор Android: 6 настроек, что незаметно истощают ваш смартфон

Какие изменения в интерфейсе Android 17 заметили разработчики?

Размытие и прозрачность не являются новыми для Android, однако на этот раз эффекты выглядят более последовательными и продуманными. На опубликованных изображениях видно полупрозрачные фоны и эффект матового стекла, в частности в меню громкости. Панели больше не выглядят сплошными блоками – интерфейс частично пропускает фон, создавая ощущение многослойности.

Такой подход заметно перекликается с Liquid Glass – дизайнерской концепцией Apple, в которой элементы интерфейса будто плавают над размытым содержимым. В Android 17 эти эффекты пока выглядят сдержанно, без чрезмерной декоративности, но направление изменений хорошо читается.

Как пишет Digital Trends, есть предположение, что Google может распространить новый визуальный язык и на другие элементы системы, а не ограничиваться только панелью громкости. Это происходит на фоне того, что производители Android-смартфонов все чаще экспериментируют с прозрачными и стеклянными интерфейсами, пытаясь подражать или переосмыслить подход Apple.

В то же время эффекты размытия пока находятся на ранней стадии тестирования. До финального релиза Android 17 они могут измениться или исчезнуть полностью. Если же Google решит оставить их в системе, обновление может стать заметным сдвигом в восприятии Android не только с точки зрения функций, но и визуального опыта.

Кроме дизайна, Google параллельно тестирует и практические нововведения. Среди них – более частный механизм передачи контактов приложениям, функция Motion Cues для уменьшения симптомов укачивания при использовании смартфона в транспорте, а также улучшенная системная поддержка физических игровых контроллеров.