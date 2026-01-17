Android имеет ряд скрытых функций, которые незаметно потребляют энергию в течение всего дня, даже когда вы совсем не пользуетесь устройством. 24 Канал по собственному опыту рассказывает о настройках, которые можно выключить, чтобы продлить работу аккумулятора.

Какие скрытые функции Android воруют заряд вашего смартфона ежедневно?

Одним из крупнейших "тихих убийц" заряда является неограниченная фоновая активность приложений. По умолчанию система позволяет многим программам работать в фоне, чтобы они могли синхронизировать данные и вовремя обновлять контент.

Каждая отдельная программа, например соцсети или игры, может потреблять немного, но вместе они создают колоссальную нагрузку. Большинству из них, например сервисам доставки еды, не нужно работать 24/7. В настройках батареи следует установить для таких программ режим "Ограничено", что остановит бесполезную потерю энергии.



В настройках приложения ограничьте его фоновую работу / Фото 24 Канала

Другой аспект – это погоня за качеством изображения. Always-on display (AOD) и сверхвысокая частота обновления экрана (120 Гц или 144 Гц) выглядят эффектно, но имеют свою цену. AOD означает, что часть экрана никогда не выключается полностью, а постоянная работа на максимальной частоте обновления заставляет жертвовать автономностью ради плавности, которая не всегда нужна.

Ограничение использования AOD и переход на более низкую частоту обновления позволяют получить дополнительное время работы экрана без потери общей функциональности смартфона. Вы всегда можете вернуть высокую частоту только для игр или просмотра видео.



Высокой частотой обновления и AOD лучше пожертвовать / Фото 24 Канала

Не менее опасным для аккумулятора является постоянное отслеживание геолокации. Многие программы требуют доступа к вашему местонахождению даже тогда, когда это не является критическим для их работы.

Когда приложение получает разрешение на использование точной локации "всегда", он активно задействует GPS, Wi-Fi и Bluetooth, что истощает батарею. Целесообразно оставить этот доступ только для навигаторов или сервисов такси, выключив его для социальных сетей и игр.



Геолокация вам не нужна постоянно, поэтому выключайте когда не пользуетесь ею / Фото 24 Канала

Интересно, что даже такие удобные жесты, как "Пробуждение прикосновением", потребляют энергию. Чтобы экран реагировал на ваши пальцы, сенсоры и цифровые преобразователи должны постоянно работать в фоне, ожидая входного сигнала.

Это особенно заметно на старых устройствах или когда телефон случайно "просыпается" в кармане. Иногда обычное нажатие кнопки питания намного выгоднее для сохранения заряда.



Активация двойным прикосновением также истощает батарею / Фото 24 Канала

Также стоит обратить внимание на фоновое сканирование Bluetooth и устройств поблизости. Даже если вы выключили Bluetooth в шторке настроек, система может продолжать поиск других гаджетов для быстрого сопряжения, что мешает смартфону перейти в режим глубокого сна.

Ограничение доступа к сканированию устройств поблизости только для действительно важных приложений поможет избежать внезапных скачков разряда в течение дня.

Напоследок, опытные пользователи могут воспользоваться лимитом фоновых процессов в параметрах разработчика. Это позволяет вручную установить количество приложений, которые могут одновременно храниться в оперативной памяти.

Например, выбор стандарта "не более четырех процессов" поможет сэкономить RAM и энергию, хотя слишком агрессивные ограничения могут повлиять на получение уведомлений.

Осознанное управление этими настройками позволит вам достичь ощутимого улучшения автономности, что значительно важнее любых визуальных эффектов, особенно в это трудное время.