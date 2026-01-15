Существует способ сделать прокрутку и переключение между программами значительно плавнее, используя скрытые возможности системы, которые обычно доступны только продвинутым пользователям. 24 Канал по собственному опыту рассказывает, как настроить экран смартфона так, чтобы все работало плавно.

Как активировать скрытые функции для максимального быстродействия экрана?

Ощущение от взаимодействия со смартфоном зависит от того, насколько быстро он реагирует на действия пользователя. Улучшенная прокрутка в системе Android является частью настроек специальных возможностей, которые делают гаджет визуально быстрее и отзывчивее. Это особенно заметно во время листания длинных страниц в браузере Chrome, просмотра лент социальных сетей или активной многозадачности.

Когда стандартная скорость системы кажется вялой, даже незначительные задержки могут испортить общее впечатление от использования устройства. Корректировка этих параметров позволяет системе мгновенно реагировать на жесты, а анимациям – протекать бесшовно, что создает эффект повышения производительности без реального изменения аппаратного обеспечения.

Для внесения этих изменений необходимо получить доступ к секретному меню, известного как "Параметры разработчика". Эти настройки содержат множество скрытых функций, и оптимизация плавности прокрутки является одной из самых простых для реализации.

Как включить меню "Параметры разработчика"?

Чтобы активировать этот раздел, нужно открыть общие настройки телефона, перейти к пункту "О телефоне" и найти там номер сборки устройства. По этому пункту следует быстро нажать семь раз подряд. Система покажет подсказку об оставшемся количестве нажатий,, а затем попросит ввести пароль, графический ключ или PIN-код. После этого на экране появится сообщение о том, что статус разработчика активирован.



Все можно сделать довольно быстро и это безопасно / Фото 24 Канала

Как сделать интерфейс более плавным?

Следующим шагом является непосредственная корректировка скорости интерфейса. В меню "Настройки" надо найти раздел "Система", где теперь будет отображаться пункт "Для разработчиков".

В этом списке необходимо отыскать блок под названием "Рисование". Именно там расположены три параметра, которые непосредственно влияют на визуальную скорость: масштаб анимации окна, масштаб анимации перехода и продолжительность анимации.

Вам нужно нажать на каждый из этих пунктов и выбрать вариант "Отключить анимацию".



Вот где найти настройки "Рисование" / Фото 24 Канала

После деактивации этих эффектов смартфон начнет работать заметно быстрее, поскольку исчезнет время, которое ранее тратилось на отображение визуальных переходов. Прокрутка станет мгновенной, а переключение между открытыми приложениями – максимально оперативным.

Как работает эта настройка?

Важно понимать, что эти ползунки только создают иллюзию скорости, управляя темпом открытия окон, переходов между экранами и другими мелкими движениями, например выпадение меню или работа уведомлений. Хотя реальная мощность процессора не растет, устройство перестает казаться медленным.

Стандартно Android работает со скоростью 1x. Если установить значение 0.5x, анимации станут быстрее, добавляя интерфейсу энергичности. Высокие показатели, например, от 2x до 10x, наоборот, значительно замедляют все движения, что полезно преимущественно для тестирования программ.

Полное отключение анимации обеспечивает самую высокую скорость отклика, хотя переходы между окнами могут казаться несколько резкими из-за отсутствия плавных визуальных эффектов.