Существует действенный метод разблокировать эти программные ограничения и получить полный потенциал зарядного устройства через системные меню, рассказывает 24 Канал. Это безусловно пригодится, когда время на зарядку критически ограничено.

Как активировать режим максимальной мощности зарядки?

Инженеры Xiaomi, как правило, устанавливают программные "предохранители" на скорость зарядки. Это делается для того, чтобы батарея не перегревалась и работала дольше, рассказывает сама Xiaomi. Однако, если вам нужно зарядить гаджет за считанные минуты перед выходом из дома, эти ограничения можно снять.

Важно! Для этого не нужно получать root-права или перепрошивать устройство – достаточно воспользоваться специализированным софтом для доступа к глубинным настройкам.

Ключевыми инструментами в этом процессе являются два бесплатных приложения:

HyperOS Downloader – кроме информирования об обновлении прошивки, открывает доступ к скрытым опциям системы, которые производитель убрал из основного меню настроек.

Алгоритм действий для ускорения зарядки:

Загрузите и установите приложение HyperOS Downloader на ваш смартфон Xiaomi. Запустите программу и проскролльте главный экран до самого низа. Найдите и нажмите на пункт Hidden Settings ("Скрытые настройки"). Это меню позволяет управлять системными конфигурациями. В перечне опций отыщите раздел Boost Charging Speed. Нажав на него, вы попадете в новое меню, где необходимо активировать переключатель Increase charging speed ("Увеличить скорость зарядки").

Важно! HyperOS Downloader нет в Play Store, поэтому загружать его следует с надежного сайта сообщества Xiaomi или форума разработчиков. Обратите внимание, что Google и Android предостерегают от таких действий, поскольку программы из непроверенных источников могут повредить вашему устройству, поэтому делать это следует на свой страх и риск.

После активации этой функции смартфон начнет использовать максимально возможную мощность, которую поддерживает его контроллер питания и комплектный адаптер (будь то 67 Вт, 120 Вт или другое значение). Система перестанет искусственно занижать ток.

Почему эта настройка скрытая и какие есть риски?

Важно понимать физику процесса: высокая скорость зарядки неизбежно приводит к повышению температуры внутри корпуса. Чрезмерное тепло – главный враг литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов. Постоянное использование режима максимальной мощности может ускорить деградацию химических элементов батареи, что со временем уменьшит ее емкость.

Поэтому опытные пользователи рекомендуют включать эту функцию ситуативно – только тогда, когда вам действительно необходим "быстрый буст" энергии за короткий промежуток времени. Для ночной зарядки или в обычном режиме использования стандартные настройки будут более щадящими для вашего устройства.